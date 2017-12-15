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ЦИК РФ утвердит план кампании по выборам президента 18 декабря
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    ЦИК РФ утвердит план кампании по выборам президента 18 декабря

    13:42  15 Декабря 2017  /обновлено: 13:42  15 Декабря 2017
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    ЦИК РФ утвердит план кампании по выборам президента 18 декабря

    Москва, 15 декабря. Глава ЦИК России Элла Памфилова подтвердила, что ведомство 18 декабря утвердит план предстоящей избирательной кампании.

    «Да. У нас 18-го заседание», — сказала Памфилова журналистам, отвечая на вопрос о том, соберется ли ЦИК в понедельник, чтобы утвердить календарный план избирательной кампании.

    Напомним, в пятницу Совет Федерации принял постановление о выборах президента РФ. Дата голосования назначена на 18 марта 2018 года. Избирательные кампании смогут стартовать 18 декабря. 

    О намерении участвовать в выборах уже заявили 23 человека, в том числе президент РФ Владимир Путин. 

    Ранее Памфилова заявила, что российский Центризбирком будет с одинаковой тщательностью проводить процедуры в отношении всех кандидатов, в том числе действующего главы государства Владимира Путина, никаких поблажек не  будет.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #цик #выборы-2018 #предвыборная кампания
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