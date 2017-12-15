ЦИК РФ утвердит план кампании по выборам президента 18 декабря

Москва, 15 декабря. Глава ЦИК России Элла Памфилова подтвердила, что ведомство 18 декабря утвердит план предстоящей избирательной кампании.

«Да. У нас 18-го заседание», — сказала Памфилова журналистам, отвечая на вопрос о том, соберется ли ЦИК в понедельник, чтобы утвердить календарный план избирательной кампании.

Напомним, в пятницу Совет Федерации принял постановление о выборах президента РФ. Дата голосования назначена на 18 марта 2018 года. Избирательные кампании смогут стартовать 18 декабря.

О намерении участвовать в выборах уже заявили 23 человека, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Ранее Памфилова заявила, что российский Центризбирком будет с одинаковой тщательностью проводить процедуры в отношении всех кандидатов, в том числе действующего главы государства Владимира Путина, никаких поблажек не будет.