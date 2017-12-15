В Госдуме придумали, как защитить права застрахованных пациентов

Москва, 15 декабря. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов предложил выработать единую форму отчетности и законодательно обязать страховщиков, оказывающих услуги ОМС, отчитываться перед региональными властями, чтобы защитить права застрахованных россиян.

Законопроект, предполагающий внесение поправок в федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании», должен быть представлен на рассмотрение парламентариев в ближайшее время. Таким образом депутат рассчитывает защитить права застрахованных граждан, так как предоставленные страховыми компаниями документы позволят региональным властям «более детально подходить к проблеме охраны здоровья и защиты прав застрахованных граждан».

В отчете Фаррахов предлагает указывать число рассмотренных жалоб, количество указаний на неправомерные действия медучреждний, число обращений в правительство и Минздрав в связи с недостатком средств.