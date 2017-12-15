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Россия
В Госдуме придумали, как защитить права застрахованных пациентов
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    В Госдуме придумали, как защитить права застрахованных пациентов

    13:06  15 Декабря 2017
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    В Госдуме придумали, как защитить права застрахованных пациентов

    Москва, 15 декабря. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов предложил выработать единую форму отчетности и законодательно обязать страховщиков, оказывающих услуги ОМС, отчитываться перед региональными властями, чтобы защитить права застрахованных россиян.

    Законопроект, предполагающий внесение поправок в федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании», должен быть представлен на рассмотрение парламентариев в ближайшее время. Таким образом депутат рассчитывает защитить права застрахованных граждан, так как предоставленные страховыми компаниями документы позволят региональным властям «более детально подходить к проблеме охраны здоровья и защиты прав застрахованных граждан».

    В отчете Фаррахов предлагает указывать число рассмотренных жалоб, количество указаний на неправомерные действия медучреждний, число обращений в правительство и Минздрав в связи с недостатком средств.

    «Например, региональная исполнительная власть приняла решение о закрытии того или иного фельдшерско-акушерского пункта. Таким образом, страховая компания, защищая права застрахованных граждан, сможет выразить своё мнение — как она относится к таким действиям», — пояснил Фаррахов «Парламентской газете».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #госдума #омс
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