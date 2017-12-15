Синоптики предупредили москвичей об аномальной жаре и «тропических» ливнях

Москва, 15 декабря. Предстоящие выходные не порадуют москвичей зимней погодой — столица окажется под влиянием циклона с Балканского полуострова, который принесет в Москву обильные ливни.

Как рассказали специалисты центра наблюдения за погодой «Фобос», жителей и гостей столичного региона 16 декабря ждет по-настоящему нетипичная для середины декабря погода. Синоптики предупреждают не только о значительном потеплении (возможно превышение климатической нормы на 8-10 градусов), но и о мощных, «тропических» ливнях, отмечает «ПолитЭксперт».

В ночь с субботы на воскресенье дожди постепенно сменятся мокрым снегом, однако ждать погоду для катания на лыжах в Москве все равно не стоит — столбики термометров едва ли опустятся ниже 5 градусов.

Ожидается, что общее количество осадков в Москве 16 и 17 декабря может составить до половины месячной нормы, уточняет «Вечерняя Москва».