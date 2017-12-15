Доклад по войне в Сирии: больше трети оружия ИГ получило из стран Евросоюза

Берлин, 15 декабря. Более трети всего оружия, найденного в тайниках и складах террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ) в Сирии поступала из стран Евросоюза, указано в новом докладе, опубликованном в четверг британской организацией Conflict Armament Research («Исследовательская организация по выявлению источников используемых в конфликтах вооружений»).

Информация для опубликованного доклада была собрана «в поле» в течение трех лет. В докладе на 200 страницах приводятся сведения об основных поставщиках ИГ1 на территории Евросоюза — оружие, обнаруженное в Сирии и Ираке, было выпущено на фабриках в Германии, Болгарии, Румынии и Венгрии. Также значительная часть оружия у ИГ была произведена в России и Китае — это оружие сирийской и иракской армий, которое было захвачено террористами в ходе успешного наступления в 2011–2014 годах.

Важным выводом британских специалистов по вооружению стала недопустимость поставок оружия группам антиправительственной оппозиции в Сирии: значительная часть оружия, закупленного США и Саудовской Аравией в ЕС и переданного «умеренной оппозиции», была обнаружена у ИГ.

«Эти данные — яркое указание на то, насколько опасно поставлять оружие в ходе вооруженных конфликтов не-правительственным группировкам, — приводит Deutsche Welle слова авторов доклада. — Многие из этих поставок нарушали условия продажи и экспорта оружия, согласованные поставщиками-членами ЕС и покупателями в США и Саудовской Аравии».

1 Организация запрещена на территории РФ.