Москва, 15 декабря. Поставки оружия на Украину из США будут распроданы, а деньги — разворованы, заявил ведущий Анатолий Вассерман.

Вассерман рассказал о судьбе поставок оружия США на Украину в рамках военной помощи. По его словам, украинские чиновники воспользуются этими поставками для собственной наживы.

«Триста миллионов выделены на военную помощь Украине, — заметил Вассерман. — Если киевским террористам дадут деньги — разворуют; если дадут оружие — распродадут».

В начале декабря, Вассерман высказал предположение, что Донецкая и Луганская народные республики должны быть частью Российской Федерации. Кроме того, ведущий отметил, что «в будущем все территории Украины должны вернуться в состав России».

Ранее западные эксперты поделились с Украиной секретом, как вывести страну из кризисного положения, сложившегося на фоне военного конфликта в Донбассе.