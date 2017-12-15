Разворуют и распродадут: Вассерман рассказал о судьбе оружия США на Украине
Москва, 15 декабря. Поставки оружия на Украину из США будут распроданы, а деньги — разворованы, заявил ведущий Анатолий Вассерман.
Вассерман рассказал о судьбе поставок оружия США на Украину в рамках военной помощи. По его словам, украинские чиновники воспользуются этими поставками для собственной наживы.
«Триста миллионов выделены на военную помощь Украине, — заметил Вассерман. — Если киевским террористам дадут деньги — разворуют; если дадут оружие — распродадут».
В начале декабря, Вассерман высказал предположение, что Донецкая и Луганская народные республики должны быть частью Российской Федерации. Кроме того, ведущий отметил, что «в будущем все территории Украины должны вернуться в состав России».
Ранее западные эксперты поделились с Украиной секретом, как вывести страну из кризисного положения, сложившегося на фоне военного конфликта в Донбассе.