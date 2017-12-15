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Полиция задержала подозреваемого в краже 6 млн рублей в Самаре
Политика
Разворуют и распродадут: Вассерман рассказал о судьбе оружия США на Украине
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    Разворуют и распродадут: Вассерман рассказал о судьбе оружия США на Украине

    13:17  15 Декабря 2017  /обновлено: 13:17  15 Декабря 2017
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    Разворуют и распродадут: Вассерман рассказал о судьбе оружия США на Украине

    Москва, 15 декабря. Поставки оружия на Украину из США будут распроданы, а деньги — разворованы, заявил ведущий Анатолий Вассерман.

    Вассерман рассказал о судьбе поставок оружия США на Украину в рамках военной помощи. По его словам, украинские чиновники воспользуются этими поставками для собственной наживы.

    «Триста миллионов выделены на военную помощь Украине, — заметил Вассерман. — Если киевским террористам дадут деньги — разворуют; если дадут оружие — распродадут».

    В начале декабря, Вассерман высказал предположение, что Донецкая и Луганская народные республики должны быть частью Российской Федерации. Кроме того, ведущий отметил, что «в будущем все территории Украины должны вернуться в состав России».

    Разворуют и распродадут: Вассерман рассказал о судьбе оружия США на Украине

    Ранее западные эксперты поделились с Украиной секретом, как вывести страну из кризисного положения, сложившегося на фоне военного конфликта в Донбассе.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #украина #оружие #вассерман
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