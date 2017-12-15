Америка перед дефолтом: признание главы ФРС как вотум недоверия Трампу

Очередное повышение базовой ставки ФРС — до уровня 1,25–1,5% годовых — можно считать «дембельским аккордом» Джанет Йеллен: следующее заседание Комитета по открытым рынкам, на котором утверждается данный финансовый инструмент, состоится 30–31 января 2018 года уже при новом председателе Федрезерва, Джероме Пауэлле.

Все хорошо, прекрасная маркиза?

Уходящая в отставку Йеллен, комментируя то «наследство», которое она оставляет своему преемнику, отметила, что перегретый фондовый рынок не следует считать «существенным фактором», в отличие от роста федерального долга США, достигшего уже уровня 20,6 трлн долл. — и это замечание, несомненно, является «камнем в огород» действующей президентской администрации.

Все остальные ключевые показатели американской экономики, согласно прогнозу ФРС, выглядят если не блестяще, то с позитивной динамикой: рост ВВП должен составить 2,5% вместо ожидавшихся ранее 2,4%, инфляция — 1,7% вместо 1,6%, а безработица снизится до 4,1% вместо 4,3%.

Примерно такие же оптимистические показатели Федрезерв предсказывает и на два ближайших года: в 2018 году рост ВВП — 2,5% (ранее было предсказано 2,1%), инфляция — 1,9%, безработица — 3,9% (4,1%); в 2019 году рост ВВП — 2,1% (2%), инфляция — 2%, безработица — 3,9% (4,1%).

То есть все не блестяще, но достаточно хорошо. Проблема только в том, насколько адекватными можно считать эти цифры, нарисованные Йеллен и Ко?

Объявление войны

Интересно, что на проблеме федерального долга уходящая в отставку председатель ФРС сфокусировалась в тот момент, когда установленный Конгрессом США в начале сентября «потолок» этого показателя истек 8 декабря. При этом предложение Дональда Трампа вообще отменить какие-либо ограничения по государственным заимствованиям «висит в воздухе» и вряд ли будет принято «парламентской оппозицией», носящей двухпартийный характер, — особенно после «показательной порки», устроенной протеже 45-го президента США Рою Муру на сенаторских выборах в Алабаме.

Так что стоящая перед Трампом перспектива технического, а затем, не исключено, и полноценного дефолта вполне реальна. Тем более что дефицит федерального бюджета в 2017 финансовом году (1 октября 2016 года — 30 сентября 2017 года) достиг 666 млрд долл.

Это значительно больше, чем за два последних года Барака Обамы (587,4 млрд долл. в 2016-м и 439,1 млрд долл. в 2015-м финансовых годах). Торговый дефицит США за январь–октябрь 2017 года составил 451,8 млрд долл. против 412,8 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.

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В таком случае спрашивается, почему же федеральный долг «при Трампе» растет медленнее, чем при Обаме? Ответ прост — Федрезерв сократил масштабы его финансирования через покупку «трежерис». И слова Йеллен можно расценить как своего рода публичный вотум недоверия хозяев ФРС «команде» 45-го президента США.

Ведь, по сути, было сказано, что федеральный долг является большим риском для американской финансово-экономической системы, чем невероятно раздутый «пузырь» акций. Что частный капитал в нынешних условиях является более надежным, чем государство. Что вероятность дефолта выше, чем вероятность обвала на фондовых рынках.

В общем-то, это объявление войны. Если после слов Йеллен доходность ценных бумаг американского казначейства не взлетит в небеса, а ФРС не начнет скупать их по дешевке, то непонятно, зачем все это вообще нужно было произносить. То есть налицо ситуация, прямо противоположная и Великой Депрессии 30-х годов ХХ века, и кризису 2008–09 годов, когда происходил крах американских частных корпораций, а государственные институты выступали в роли «спасателей Малибу».

Спасут ли США Трамп и Пауэлл?

Сегодня банкротство США как государства кажется непредставимым вариантом развития событий. Но вот уход Трампа, добровольный или вынужденный, с президентского поста под давлением «глубинного государства», в том числе — финансовым, уже вполне реален. Впрочем, как и обратный вариант, связанный с аудитом ФРС и перспективой реквизицией ее активов. Вопрос здесь только в том, кто успеет первым. Удастся ли связке Дональд Трамп–Джером Пауэлл спасти Америку? И работает ли вообще новый глава ФРС в связке с 45-м президентом США?

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Кстати, актуализация этого конфликта, в свою очередь, может означать, что Россия не дала согласия участвовать в операции по ограблению Германии, что выразилось в формировании «большой» правительственной коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ, а также отозвалось эхом взрыва на газовом хабе в австрийском Баумгартене…

Так или иначе, очень похоже на то, что конфликт, связанный с решением проблемы американских долгов, будет локализован внутри самих США. И это является выдающимся успехом для Кремля и всех его союзников: явных и скрытых.