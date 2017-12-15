«Яндекс» назвал главную проблему российских семей

Москва, 15 декабря. Компания «Яндекс» составила рейтинг поисковых запросов россиян по вопросам семейных отношений, здорового образа жизни и саморазвития. Согласно им, главной проблемой в семейной жизни российские пользователи Сети считают охлаждение супругов друг к другу.

Как выяснилось, в 2017 году россияне чаще всего искали ответ на вопрос, по каким признакам можно определить, что муж не любит жену или жена не любит мужа. Также в Сеть обращались за советами, «что делать, если муж/жена изменяет», «что делать, если жена не хочет секса», «что делать, если муж не хочет жену».

Жены часто интересовались, как приучить супруга к аккуратности, а мужей волновал вопрос о том, «что делать, если жена не умеет готовить». Кроме того, семейные пары в уходящем году искали информацию о воспитании ребенка. Наиболее актуальными для них оказались вопросы оказания детям первой помощи, а также выстраивания детско-родительских отношений.

Напомним, ранее «Яндекс» назвал самые популярные фильмы и самые обсуждаемые темы 2017 года.