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Общество
«Яндекс» назвал главную проблему российских семей
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    «Яндекс» назвал главную проблему российских семей

    12:58  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:58  15 Декабря 2017
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    «Яндекс» назвал главную проблему российских семей

    Москва, 15 декабря. Компания «Яндекс» составила рейтинг поисковых запросов россиян по вопросам семейных отношений, здорового образа жизни и саморазвития. Согласно им, главной проблемой в семейной жизни российские пользователи Сети считают охлаждение супругов друг к другу.

    Как выяснилось, в 2017 году россияне чаще всего искали ответ на вопрос, по каким признакам можно определить, что муж не любит жену или жена не любит мужа. Также в Сеть обращались за советами, «что делать, если муж/жена изменяет», «что делать, если жена не хочет секса», «что делать, если муж не хочет жену».

    Жены часто интересовались, как приучить супруга к аккуратности, а мужей волновал вопрос о том, «что делать, если жена не умеет готовить». Кроме того, семейные пары в уходящем году искали информацию о воспитании ребенка. Наиболее актуальными для них оказались вопросы оказания детям первой помощи, а также выстраивания детско-родительских отношений.

    Напомним, ранее «Яндекс» назвал самые популярные фильмы и самые обсуждаемые темы 2017 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #интернет #яндекс
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