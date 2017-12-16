Сирия: военнослужащие САА нанесли удары по террористам в Хаме и Идлибе

Сирия, 15 декабря. Точный мониторинг благодаря военному оборудованию позволяет сирийским военным и союзным силам определить местоположение экстремистских вооруженных групп в провинциях Хама и Идлиб, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

На эксклюзивных кадрах ФАН видно, как сирийский военнослужащий с помощью специального прицела определяет координаты и местоположение боевиков, после чего кадр переходит на движущуюся группу экстремистов. Военнослужащие дают залп из тяжелой позиционной артиллерии, и снаряд улетает в точку, где находятся террористы. Также благодаря специальному оборудованию идет координация с пилотами ВВС Сирии и ВКС РФ, которые наносят удары по позициям террористических группировок в провинциях.

В то время как артиллерия Сирийской арабской армии (САА) возобновила обстрел позиций боевиков близ города Аль-Латамина к северу от Хамы, военные самолеты также совершили несколько воздушных налетов на позиции боевиков в деревнях Аль-Хвайн, Абу-Омар и Абу-Дали и на окраине города Мурек.

Напомним, что в провинциях Хама и Идлиб до сих пор орудуют группы боевиков, большинство которых имеют отношение к коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), а также мелкие вооруженные бандформирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.