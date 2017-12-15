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Политика
Лавров рассказал, кто постоянно вмешивается в российские выборы
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    Лавров рассказал, кто постоянно вмешивается в российские выборы

    13:06  15 Декабря 2017  /обновлено: 13:07  15 Декабря 2017
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    Лавров рассказал, кто постоянно вмешивается в российские выборы

    Москва, 15 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в выборы в России вмешиваются постоянно, в том числе и США.

    Совет Федерации назначил президентские выборы на 18 марта 2018 года, избирательная кампания стартует 18 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал будущие выборы, отметив, что в выборы неоднократно вмешиваются западные страны, в том числе и США.

    «В наши выборы вмешиваются постоянно, президент неоднократно приводил конкретные примеры. И американское посольство этим занимается, в том числе путем участия своих дипломатов в митингах оппозиционных партий, в том числе и несистемных», — сказал высокопоставленный дипломат.

    Он подчеркнул, что решать будут «не какие-то наши зарубежные партнеры, а решать будет российский народ». Напомним, что ранее в ЦИК сообщили об открытом списке кандидатов, на данный момент 23 человека пожелали принять участие в выборах, в том числе президент РФ Владимир Путин объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Ряд глав субъектов РФ и российских политиков позитивно восприняли новость о его участии, отметив широкую поддержку лидера среди россиян. 

    Лавров рассказал, кто постоянно вмешивается в российские выборы

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #лавров #выборы-2018
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