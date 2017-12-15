Лавров рассказал, кто постоянно вмешивается в российские выборы

Москва, 15 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в выборы в России вмешиваются постоянно, в том числе и США.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 18 марта 2018 года, избирательная кампания стартует 18 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал будущие выборы, отметив, что в выборы неоднократно вмешиваются западные страны, в том числе и США.

«В наши выборы вмешиваются постоянно, президент неоднократно приводил конкретные примеры. И американское посольство этим занимается, в том числе путем участия своих дипломатов в митингах оппозиционных партий, в том числе и несистемных», — сказал высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что решать будут «не какие-то наши зарубежные партнеры, а решать будет российский народ». Напомним, что ранее в ЦИК сообщили об открытом списке кандидатов, на данный момент 23 человека пожелали принять участие в выборах, в том числе президент РФ Владимир Путин объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Ряд глав субъектов РФ и российских политиков позитивно восприняли новость о его участии, отметив широкую поддержку лидера среди россиян.