Майнинг-ферма и другие взрослые игры: блокчейн-выставка в Москве вызвала бум интереса. ФАН-ТВ

На «Криптоконференции» в технопарке «Сколково» прошла блокчейн-выставка. Участники получили возможность изучить стенды лидеров блокчейн-индустрии. Там были и представители блокчейн-платформ, и поставщики «железа» для майнинга, и разработчики программного обеспечения, и компании, проводящие ICO. Выставку посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

Мощные процессоры, видеокарты и специальные чипы для цифрового вычисления. Стенды с оборудованием для майнинга собирают толпы любопытных глаз. Производители техники предлагают клиентам готовую домашнюю майнинг-ферму, а также комплекс услуг для тех, кто хочет попробовать себя в роли профессионального криптоинвестора.

Алексей Рябцев, управляющий партнер Blockchain Solution, показал свой стенд репортеру ФАН-ТВ:

– То оборудование, которое мы здесь видим, является только одной частью, элементом паззла, который сегодня называется «криптосообщество», «криптоиндустрия». Помимо этого, мы представляем массу других услуг, но почему-то в основном тех людей, которые здесь находятся, больше всего интересует непосредственно железо, которое помогает майнить.

– Почему-то? Это же очевидно!

– Ну, это очевидно, пока мы можем наблюдать резкий рост курса. И все, конечно, смотрят и не понимают, как? Что это происходит? Биткоин – это та валюта, которую навряд ли в ближайшие два года мы сможем чем-то заменить, но, тем не менее, она технологически уже не совершенна. Пока я, скажем, покупаю кофе и оплачиваю в биткоинах, за это время кофе может уже остыть. Вот этот аппарат, – показывает Алексей, – стоит две с лишним тысячи долларов, а этот аппарат, который называется D-3, которым можно майнить Dash, стоит около ста тысяч рублей. Они подешевели, потому что люди проводят для себя некоторый анализ.

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Те, кто поддался ажиотажу вокруг нового вида заработка, разделились на два лагеря. Одни не спешат с покупкой видеокарт и вкладываются в криптовалюту. Другие, опасаясь краха биткоина, выбрали в качестве актива технику. Для них важно научиться строить майнинговые фермы правильно и безопасно.

Евгений Лаптев, системный архитектор компании RCNTEC, дает корреспонденту ФАН-ТВ некоторые пояснения:

– Это модуль удаленного управления оборудованием майнинговых ферм, с помощью которого майнеры могут грамотно, правильно и безопасно запитать свои майнинговые устройства. Устройство позволяет подключить до 10-ти майнинговых ферм, устройство очень мощное, 15 киловатт на изделие с током 63 ампера. Это российская разработка: мы посмотрели, что нужно рынку, чего нет у конкурентов, и реализовали некоторые уникальные функции, которые позволяют, в частности, майнерам быть уверенными, что их оборудование не зависнет, не загорится, и что они всегда смогут удаленно подключиться к оборудованию.

– Какова цена?

– 1200 долларов в розницу.

– И каков спрос?

– Спрос большой, у нас уже сейчас достаточно большое количество предзаказов, поэтому даже тем, кто хотел бы сейчас купить, мы вынуждены говорить: «Немножко подождите».

Мероприятие собрало в «Сколково» огромное количество заинтересованных людей, о чем уже рассказывало ФАН-ТВ. Организатор «Криптоконференции» Николай Волосянков объяснил, с чем связан такой интерес:

– Появилось очень много компаний, которые позволяют и сделать ICO, и впустить свою криптовалюту, сделать маркетинг ICO, сделать какие-то технологические решения, обменять эту криптовалюту… В общем, получается: одна простая идея, но очень много разных инструментов. Майнинг тот же самый. Очень много инструментов, как в этом зарабатывать или помогать другим людям зарабатывать в этом. Такое большое количество стендов показывает, что очень много компаний стартапов складывается, запускается, и действительно, это просто какой-то невероятный бум. И я не могу вообще за последние лет десять вспомнить, чтобы был какой-то такой же бум в какой-либо технологии.

Рынок цифровой валюты еще не сформировался, а его участники вовсю тестируют и внедряют в бизнес новые технологии. На волне популярности блокчейна криптоэнтузиасты и представители IT-отрасли разрабатывают системы управления ICO-проектами. Например, учат заключать сделки с помощью смарт-контрактов. Об этом в интервью ФАН-ТВ рассказал Александр Ткачев, директор компании IQ300:

– Смарт-контракт работает только в одну сторону: всё, он случился. Договоренность зафиксирована, нажали кнопку, подтвердили – всё, то есть, условно. Мы в системе это и делаем.

– А если захотел отменить?

– А всё! Надо было договариваться раньше! И чем больше условий будет положено в смарт-контракт, чем больше участников смарт-контракта будет (это не только заказчик и исполнитель, так или иначе, если мы еще будем сюда подключать арбитраж и некое экспертное сообщество, которое бы могло помочь принять решение в сложной ситуации), то развитие смарт-контрактов именно в бизнес-среде… Он и так уже развивается очень прогрессивно, и, на мой взгляд, это будет более широкое применение.

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