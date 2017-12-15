Журналист из США рассказал о «контрольном» звонке Трампа Путину

Американский журналист Майкл Бом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказал о желании президента США Дональда Трампа работать с президентом РФ Владимиром Путиным.

Присутствующие в студии политические деятели и эксперты обсуждали вчерашнюю большую пресс-конференцию Владимира Путина. Национальный лидер в шутливой форме ответил на вопрос американской журналистки о том, планирует ли Россия помочь США урегулировать проблему с Северной Кореей.

«Вы вообще нормальные люди, нет? Странно, согласитесь, честное слово, это как-то за скобками здравого смысла. Но наша политика, в отличие от политики некоторых стран, все-таки лишена, главным образом, текущей политической конъюнктуры», — отметил глава государства.

Вечером того же дня состоялись телефонные переговоры американского и российского лидеров, Трамп и Путин обсудили северокорейский кризис.

По мнению Бома, телефонный звонок Трампа говорит о его желании нормализовать российско-американские отношения.