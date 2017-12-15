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Журналист из США рассказал о «контрольном» звонке Трампа Путину
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    Журналист из США рассказал о «контрольном» звонке Трампа Путину

    12:59  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:59  15 Декабря 2017
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    Американский журналист рассказал о желании Трампа работать с Путиным в эфире российского ТВ

    Американский журналист Майкл Бом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказал о желании президента США Дональда Трампа работать с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Присутствующие в студии политические деятели и эксперты обсуждали вчерашнюю большую пресс-конференцию Владимира Путина. Национальный лидер в шутливой форме ответил на вопрос американской журналистки о том, планирует ли Россия помочь США урегулировать проблему с Северной Кореей.

    «Вы вообще нормальные люди, нет? Странно, согласитесь, честное слово, это как-то за скобками здравого смысла. Но наша политика, в отличие от политики некоторых стран, все-таки лишена, главным образом, текущей политической конъюнктуры», — отметил глава государства.

    Вечером того же дня состоялись телефонные переговоры американского и российского лидеров, Трамп и Путин обсудили северокорейский кризис.

    По мнению Бома, телефонный звонок Трампа говорит о его желании нормализовать российско-американские отношения.

    «Трамп хочет работать с Россией в некоторых областях, в том числе по вопросу Северной Кореи. <…> По поводу звонка, я считаю, что это контрольный звонок, чтобы все было в порядке», — сказал Майкл Бом.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #трамп
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