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Россия
Соколов рассказал, когда возобновятся полеты между Москвой и Каиром
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    Соколов рассказал, когда возобновятся полеты между Москвой и Каиром

    12:55  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:55  15 Декабря 2017
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    Соколов рассказал, когда возобновятся полеты между Москвой и Каиром

    Москва, 15 декабря. Глава Минтранса РФ Максим Соколов подтвердил информацию о том, что авиасообщение между Россией и Египтом будет возобновлено в первой половине февраля 2018 года.

    «В первой половине февраля, если не будет никаких других изменений и событий, регулярное движение между Каиром и Москвой будет полностью восстановлено», — заявил Соколов в эфире телеканала «Россия 24».

    Министр транспорта отметил, что международный аэропорт Каира по всем параметрам удовлетворяет требования авиационной безопасности. Убедиться в этом удалось в том числе и специалистам из России, добавил Соколов. По его мнению, в этом плане в Египте сделали большой шаг вперед.

    В то же время глава Минтранса отметил, что аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады, популярных туристических курортов, значительно отстают от столичной воздушной гавани.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин, общаясь с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, заявил, что РФ готова к восстановлению прямого авиасообщения с Египтом.      

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #египет #авиасообщение #соколов
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