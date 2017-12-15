Соколов рассказал, когда возобновятся полеты между Москвой и Каиром

Москва, 15 декабря. Глава Минтранса РФ Максим Соколов подтвердил информацию о том, что авиасообщение между Россией и Египтом будет возобновлено в первой половине февраля 2018 года.

«В первой половине февраля, если не будет никаких других изменений и событий, регулярное движение между Каиром и Москвой будет полностью восстановлено», — заявил Соколов в эфире телеканала «Россия 24».

Министр транспорта отметил, что международный аэропорт Каира по всем параметрам удовлетворяет требования авиационной безопасности. Убедиться в этом удалось в том числе и специалистам из России, добавил Соколов. По его мнению, в этом плане в Египте сделали большой шаг вперед.

В то же время глава Минтранса отметил, что аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады, популярных туристических курортов, значительно отстают от столичной воздушной гавани.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, общаясь с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, заявил, что РФ готова к восстановлению прямого авиасообщения с Египтом.