«АвтоВАЗ» снизил цены на некоторые модели

Москва, 15 декабря. Автомобили «АвтоВАЗа» 44, «Калина», Granta и XRAY подешевели на 20 тысяч рублей.

Так, версию Optima кроссовера XRAY производства LADA на «механике» с 106-сильным мотором сейчас можно приобрести по цене 549 тыс. 900 рублей, передает агентство «Автостат». Цена на самую дорогую комплектацию XRAY с двигателем объемом 1,8 л и мощностью 122 силы составляет 780 тыс. 900 рублей.

Внедорожник LADA 44 также стал дешевле, цена на него стартует от 445 тыс. 900 рублей за модификацию Urban. Версия Bronto с функцией подогрева передних сидений, боковых зеркал, электроприводом и кондиционером стоит 541 тыс. 600 рублей.

Седана LADA Granta в самой дешевой версии сейчас обойдется в 339 тыс. 900 рублей. Лифтбек Granta стоит подороже — 364 тыс. 900 рублей. Модификацию Sport отдают за 559 тыс. 900 рублей.

Напомним, ранее «URA.RU» сообщало, что «АвтоВАЗ» переносит производство Lada Granta из Ижевска в Тольятти.