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«АвтоВАЗ» снизил цены на некоторые модели
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    «АвтоВАЗ» снизил цены на некоторые модели

    13:00  15 Декабря 2017  /обновлено: 13:01  15 Декабря 2017
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    «АвтоВАЗ» снизил цены на некоторые модели

    Москва, 15 декабря. Автомобили «АвтоВАЗа» 44, «Калина», Granta и XRAY подешевели на 20 тысяч рублей.

    Так, версию Optima кроссовера XRAY производства LADA на «механике» с 106-сильным мотором сейчас можно приобрести по цене 549 тыс. 900 рублей, передает агентство «Автостат». Цена на самую дорогую комплектацию XRAY с двигателем объемом 1,8 л и мощностью 122 силы составляет 780 тыс. 900 рублей.

    Внедорожник LADA 44 также стал дешевле, цена на него стартует от 445 тыс. 900 рублей за модификацию Urban. Версия Bronto с функцией подогрева передних сидений, боковых зеркал, электроприводом и кондиционером стоит 541 тыс. 600 рублей.

    Седана LADA Granta в самой дешевой версии сейчас обойдется в 339 тыс. 900 рублей. Лифтбек Granta стоит подороже — 364 тыс. 900 рублей. Модификацию Sport отдают за 559 тыс. 900 рублей.

    Напомним, ранее «URA.RU» сообщало, что «АвтоВАЗ» переносит производство Lada Granta из Ижевска в Тольятти.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #автоваз #авто #цены
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