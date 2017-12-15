Сирия — не болото: пять причин почему западные СМИ вынуждены признать успех российской военной операции в САР

Еще два года назад некоторые недоброжелатели предрекали, что Сирия станет «болотом» для России и «новым Афганистаном». Однако успех российской военной операции в САР очевиден, что вынуждены признать теперь и западные СМИ. Так, датская газета Berlingske опубликовала материал Аллана Сёренсена, в котором называется пять причин, которые позволили России вывести значительную часть войск уже после двух лет боев в Сирийской Арабской Республике.

Напомним, 11 декабря во время своего визита на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия президент России Владимир Путин поручил Минобороны начать вывод значительной части российского военного контингента из Сирии.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) публикацию в датской газете тезис за тезисом.

«Россия предотвратила крах сирийского режима»

По мнению Аллана Сёренсена, «активная деятельность России в войне с сентября 2015 года окупилась»:

«Россия предотвратила крах сирийского режима, тем самым обеспечив на будущее соблюдение своих интересов в стране».

Андрей Кошкин в комментарии ФАН в первую очередь обратил внимание на формулировку «окупилась»:

«Россия не ставила перед собой задачу обеспечить рентабельность своей боевой операции, а задачу поддержки официально избранного президента и правительства, и, конечно, Россия была единственной реальной силой, которая боролась против боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ). Россия физически уничтожала боевиков на дальних подступах, которые могли бы наделать бед в России, и с ними было бы тяжело здесь бороться».

По мнению нашего собеседника, Россия не ставила вопрос о финансовой выгоде:

«Мы ставили вопросы более масштабные, которые соотносятся с принципами борьбы с международным терроризмом как особым злом, против которого должны сплотиться все прогрессивные силы планеты».

«Россия вовсе не увязла в сирийском болоте»

Второй причиной Аллан Сёренсен называет то, что участие в сирийском конфликте российской стороны якобы «особо не поддерживалось в самой России»:

«Для Путина важно показать, что Россия вовсе не увязла в сирийском болоте, как было с Советским Союзом в Афганистане, а с США — в Ираке».

Андрей Кошкин не совсем согласен с этим тезисом датского автора:

«Исследования свидетельствовали о том, что большинство россиян поддерживали идею борьбы с терроризмом на дальних подступах. И лучше, как в свое время писал Иосиф Сталин, уничтожать врага на его территории. То, что российская военная операция проведена мастерски — нет вопросов. То, что «не увязли», — это просто мудрая внешнеполитическая деятельность России во главе с нашим президентом, который смог смоделировать и рассчитать силы, средства и перспективы боевой операции с помощью специалистов Генерального Штаба, Министерства обороны».

«Решение, принятое уверенным в себе президентом»

Вывод значительной части российского военного контингента из Сирии Аллан Сёренсон связывает с желанием «показать российское превосходство»:

«Отвод войск — это оборонное решение, принятое уверенным в себе президентом. Этот президент точно знает, что будет происходить в регионе в ближайшие годы. В отношении Сирии Путин давно переиграл США. Россия практически в одиночку изменила ход войны, и она же стоит за переговорами, которые должны определить будущее Сирии».

Комментируя Федеральному агентству новостей данный тезис, Андрей Кошкин сказал, что российская военная операция была удачно смоделирована не только в военном отношении, но и в отношении дальнейшей перспективы политического урегулирования:

«Вот почему Россия не переиграла, а победила, потому что усиленно работала, усиленно работали наши специалисты всех уровней: и оборонно-промышленного комплекса, и боевые летчики. Так что третий тезис датского журналиста не зиждется на каком-то лоске, а на глубинных механизмах, позволивших создать такие Вооруженные силы, которая на данный момент имеет Россия, и выстроить внешнеполитическую линию на Ближнем Востоке, которая приветствуется многими государствами в этом регионе».

«Россию окружают друзья»

Как пишет датская газета, визиты Путина в Сирию, Турцию и Египет — «это стремление дать сигнал, в особенности — США, что на Ближнем Востоке Россию окружают друзья:

«Визиты Путина провозглашают рост российского влияния в регионе, которое распространилось шире, чем влияние США».

Наш собеседник подчеркнул, что, как неоднократно говорил Владимир Путин, к России тянутся и политическое руководство, и народы стран Ближнего Востока, потому что Россия держит слово:

«Нам можно доверять. Диаметрально противоположно поступают американцы по отношению к ближневосточным государствам. И блиц-пролет в один день через Сирию, Египет и Турцию Владимира Путина с результативными встречами и реальные, конструктивные шаги — это свидетельство важной роли России в этом регионе».

Наш собеседник особенно отметил, что Россия не ставила перед собой цель переиграть США:

«Мы ставили целью проведение своего вектора внешней политики на Ближнем Востоке. А то, что наша внешняя политика на самом деле честная, выдержанная, учитывающая интересы других государств и своего, в итоге и свидетельствует, что интересы Соединенных Штатов Америки меркантильны, не отвечают взаимовыгодным условиям сотрудничества с арабскими государствами и приводит к формулировке датского аналитика, который характеризует ситуацию таким образом, что Россия переиграла США. Еще раз говорю: мы не ставили перед собой цель переигрывать кого-то, мы проводили ярко выраженную внешнеполитическую линию по ближневосточному региону».

Поражение «Исламского государства»

И в качестве пятой причины , почему Владимир Путин выводит часть войск из Сирии, датским журналистом называется заявление о поражении «Исламского государства» и в Ираке, и в Сирии.

Андрей Кошкин назвал очевидным тот факт, что именно Россия «сломила хребет» самой грозной террористической организации и уничтожила «песевдо-Халифат»:

«До начала российской операции в Сирии больше года США пытались бороться с ИГ, но оно разрасталось и укреплялось в своем могуществе. Победить ИГ смогла только Россия. И, конечно же, она проводила боевые операции очень гуманно по отношению к местному населению, чего не скажешь о боевых операциях коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Мы это видим на примере Ракки и Мосула, которые были полностью разрушены, поэтому на сегодняшний день вся мировая общественность видит нашу победу».

1 Организация запрещена на территории РФ.