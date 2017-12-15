Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в краже 6 млн рублей в Самаре
Украина
Украинский журналист предупредил о последствиях свержения Порошенко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский журналист предупредил о последствиях свержения Порошенко

    12:36  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:36  15 Декабря 2017
    425

    Украинский журналист предупредил о последствиях свержения Порошенко

    Киев, 15 декабря. В случае свержения действующего президента Украины Петра Порошенко до проведения выборов обязанности главы государства будет исполнять спикер Верховной рады Андрей Парубий, напомнил украинский журналист Руслан Коцаба.

    Об этом он сообщил в эфире видеоблога политолога Александра Семченко. Порошенко СМИ часто обвиняют в злоупотреблении спиртными напитками, в свою очередь Парубий, по словам журналиста, с детства борется с психическими расстройствами. Сравнив президента и спикера Рады, Коцаба назвал «наименьшим злом» Порошенко.

    «Это человек (Парубий – прим. ФАН), который реально, довольно успешно, но все-таки, борется с детства со своим диагнозом. Поэтому нужно знать, что кто хочет Парубия, пусть тогда раскачивает лодку. Каким бы ни был Порошенко несчастным, у него проблемы с алкоголем, он не субъектен», — заявил Коцаба.

    Напомним, ранее в сети была опубликована медицинская справка, согласно которой Парубий страдает легкой формой умственной отсталости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #порошенко #парубий #коцаба
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть