Украинский журналист предупредил о последствиях свержения Порошенко

Киев, 15 декабря. В случае свержения действующего президента Украины Петра Порошенко до проведения выборов обязанности главы государства будет исполнять спикер Верховной рады Андрей Парубий, напомнил украинский журналист Руслан Коцаба.

Об этом он сообщил в эфире видеоблога политолога Александра Семченко. Порошенко СМИ часто обвиняют в злоупотреблении спиртными напитками, в свою очередь Парубий, по словам журналиста, с детства борется с психическими расстройствами. Сравнив президента и спикера Рады, Коцаба назвал «наименьшим злом» Порошенко.

«Это человек (Парубий – прим. ФАН), который реально, довольно успешно, но все-таки, борется с детства со своим диагнозом. Поэтому нужно знать, что кто хочет Парубия, пусть тогда раскачивает лодку. Каким бы ни был Порошенко несчастным, у него проблемы с алкоголем, он не субъектен», — заявил Коцаба.

Напомним, ранее в сети была опубликована медицинская справка, согласно которой Парубий страдает легкой формой умственной отсталости.