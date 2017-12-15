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Глава ЦИК РФ о выборах-2018: Никаких поблажек для Путина не будет
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    Глава ЦИК РФ о выборах-2018: Никаких поблажек для Путина не будет

    12:48  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:49  15 Декабря 2017
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    Глава ЦИК РФ о выборах-2018: Никаких поблажек для Путина не будет

    Москва, 15 декабря. Российский Центризбирком будет с одинаковой тщательностью проводить процедуры в отношении всех кандидатов, в том числе действующего главы государства Владимира Путина, никаких поблажек не  будет. Об этом заявила руководитель ЦИК Элла Памфилова. 

    Совфед утвердил дату голосования на президентских выборах 18 марта 2018 года, избирательная кампания стартует с 18 декабря. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила ранее, что 23 человека пожелали принять участие в выборах. Она отметила, что никаких поблажек для кандидатов не будет, в том числе и для президента Владимира Путина, объявившего о своем участии в выборах. 

    «Нет, все в рамках закона. Будем точно так же тщательно проверять и подписи, и все остальные процедуры», — сказала Памфилова.

    Она отметила, что комиссия создаст равные условия для всех участников президентских выборов. Напомним, что накануне в ходе большой пресс-конференции Путина сказал, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал логичным решение президента, отметив, что у него большая поддержка среди россиян. 

    Глава ЦИК РФ о выборах-2018: Никаких поблажек для Путина не будет

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #цик #памфилова #выборы-2018
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