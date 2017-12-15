Лавров предупредил о катастрофе в случае провокаций КНДР на конфликт

Москва, 15 декабря. Попытки провоцировать КНДР на конфликт приведут к катастрофе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Российский министр подчеркнул, что его тревожит ситуация вокруг Корейского полуострова. Лавров обратил внимание, что альтернативы переговорам для снижения напряженности в регионе не существует.

«Попытки провоцировать военный сценарий в надежде разрешить кризис силой приведут к катастрофе», — констатировал глава внешнеполитического ведомства России.

Лавров отметил, что Москва и Пекин подготовили «дорожную карту» по урегулированию, которая позволит решить существующие на данный момент проблемы на Корейском полуострове.