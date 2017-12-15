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Лавров предупредил о катастрофе в случае провокаций КНДР на конфликт
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    Лавров предупредил о катастрофе в случае провокаций КНДР на конфликт

    12:47  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:47  15 Декабря 2017
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    Лавров предупредил о катастрофе в случае провокаций КНДР на конфликт

    Москва, 15 декабря. Попытки провоцировать КНДР на конфликт приведут к катастрофе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации.

    Российский министр подчеркнул, что его тревожит ситуация вокруг Корейского полуострова. Лавров обратил внимание, что альтернативы переговорам для снижения напряженности в регионе не существует.

    «Попытки провоцировать военный сценарий в надежде разрешить кризис силой приведут к катастрофе», — констатировал глава внешнеполитического ведомства России.

    Лавров предупредил о катастрофе в случае провокаций КНДР на конфликт

    Лавров отметил, что Москва и Пекин подготовили «дорожную карту» по урегулированию, которая позволит решить существующие на данный момент проблемы на Корейском полуострове.

    «Число сторонников этого подхода расширяется»,  — добавил министр иностранных дел.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #кндр #лавров #катастрофа #конфликт
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