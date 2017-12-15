«Можно любого Васю или Петю поставить»: Азаров оценил шансы Саакашвили стать премьером Украины

Москва, 15 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал заявления опального политика Михаила Саакашвили, заявившего о своей готовности возглавить «нормальное правительство» Украины.

Напомним, с таким заявлением третий президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил накануне в эфире телеканала ZIK.При этом он отметил, что «ни под каким соусом» не будет баллотироваться в президенты страны.

По мнению Азарова, эти намерения объясняют, в чем заключается подлинный интерес Саакашвили в проведении протестов в Киеве.

«Вся его оппозиционная деятельность в итоге свелась к желанию стать премьер-министром Украины», - написал он в своем Facebook, напомнив, что раньше Саакашвили от такого желания отрекался.

«Ну, что же. Украина знала разных премьеров. Почему бы теперь и Саакашвили не претендовать на эту должность, тем более, что по конституции 2004 года должность премьера значительнее и важнее, чем должность президента», — заметил Азаров.

Он также выразил уверенность, что в «абсурде», который сейчас установился на Украине, «можно любого Васю или Петю поставить премьером». От этого, как убежден Азаров, положение дел не изменится, и в качестве примера привел нынешнего премьера Владимира Гройсмана, сменившего на этом посту Арсения Яценюка.

Кроме того, он напомнил, что граждане Грузии уже занимали высокие должности на Украине, работая «и министрами, и губернаторами, и прокурорами, и начальниками полиции».

Поэтому, как подчеркивает Азаров, его в этой ситуации удивляет только «уникальное самомнение» Саакашвили: «его самоуверенность и готовность ввязываться в любую авантюру ради власти, ради самолюбования».

При этом он подчеркнул, что Саакашвили не разбирается ни в экономических проблемах Украины, и не имеет никакого опыта управления «такой сложной и большой страной, как Украина».

«Но все это пустяки с его точки зрения, а вот для народа Украины эти вещи – главное, ведь от этого зависит его жизнь», — заключил экс-премьер. Сами украинцы планы Саакашвили восприняли с сарказмом. Так, блогеры напомнили, как он уже рассказывал «красивые сказки» на посту губернатора Одесской области. «На волне популизма, далеко сегодня не уехать. Люди стали умными. Пойдут только за настоящим!», — пишет Anatoliy Oskoma.

К сожалению, Саакашвили много чего заявлял, находясь на должности Главы Одесской ОДА, да только красиво сказки сказывались да дело не делалось. Не будет этого и по многим причинам.... А на волне популизма, далеко сегодня не уехать. Люди стали умными. Пойдут только за настоящим! — Anatoliy Oskoma (@AOskomaOfficial) November 26, 2017

А другой украинец заметил, что ему смешно слушать подобные заявления: «а о самой мощной экономики в Европе это вообще уровень Кивы (Илья Кива возглавляет Социалистической партии Украины. – прим. ФАН).

Стати прем'єром Грузії мабуть вже немає надії

А якщо чесно такі заяви в цій ситуації мені особисто слухати смішно

А про найпотужнішу економіку в Європі це взагалі рівень Киви — Злой Aтошка (@audrius1977) November 19, 2017



