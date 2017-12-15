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Украина
«Можно любого Васю или Петю поставить»: Азаров оценил шансы Саакашвили стать премьером Украины
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    «Можно любого Васю или Петю поставить»: Азаров оценил шансы Саакашвили стать премьером Украины

    12:46  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:46  15 Декабря 2017
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    «Можно любого Васю или Петю поставить»: Азаров оценил шансы Саакашвили стать премьером Украины

    Москва, 15 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал заявления опального политика Михаила Саакашвили, заявившего о своей готовности возглавить «нормальное правительство» Украины.

    Напомним, с таким заявлением третий президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил накануне в эфире телеканала ZIK.При этом он отметил, что «ни под каким соусом» не будет баллотироваться в президенты страны.

    По мнению Азарова, эти намерения объясняют, в чем заключается подлинный интерес Саакашвили в проведении протестов в Киеве. 

    «Вся его оппозиционная деятельность в итоге свелась к желанию стать премьер-министром Украины», - написал он в своем Facebook, напомнив, что раньше Саакашвили от такого желания отрекался.

    «Ну, что же. Украина знала разных премьеров. Почему бы теперь и Саакашвили не претендовать на эту должность, тем более, что по конституции 2004 года должность премьера значительнее и важнее, чем должность президента», — заметил Азаров.

    Он также выразил уверенность, что в «абсурде», который сейчас установился на Украине, «можно любого Васю или Петю поставить премьером». От этого, как убежден Азаров, положение дел не изменится, и в качестве примера привел нынешнего премьера Владимира Гройсмана, сменившего на этом посту Арсения Яценюка.

    Кроме того, он напомнил, что граждане Грузии уже занимали высокие должности на Украине, работая «и министрами, и губернаторами, и прокурорами, и начальниками полиции». 

    Поэтому, как подчеркивает Азаров, его в этой ситуации удивляет только «уникальное самомнение» Саакашвили: «его самоуверенность и готовность ввязываться в любую авантюру ради власти, ради самолюбования».

    При этом он подчеркнул, что Саакашвили не разбирается ни в экономических проблемах Украины, и не имеет никакого опыта управления «такой сложной и большой страной, как Украина». 

    «Но все это пустяки с его точки зрения, а вот для народа Украины эти вещи – главное, ведь от этого зависит его жизнь», — заключил экс-премьер. Сами украинцы планы Саакашвили восприняли с сарказмом. Так, блогеры напомнили, как он уже рассказывал «красивые сказки» на посту губернатора Одесской области. «На волне популизма, далеко сегодня не уехать. Люди стали умными. Пойдут только за настоящим!», — пишет Anatoliy Oskoma.

    А другой украинец заметил, что ему смешно слушать подобные заявления: «а о самой мощной экономики в Европе это вообще уровень Кивы (Илья Кива возглавляет Социалистической партии Украины. – прим. ФАН).


     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #азаров #саакашвили #протесты #премьер
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