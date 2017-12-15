Соколов: Движение по автомобильной части Крымского моста будет запущено в срок

Москва, 15 декабря. Запуск рабочего движения по автомобильной части Крымского моста будет осуществлен точно в запланированный срок. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Однозначно до конца следующего года рабочее движение по автомобильной части крымского транспортного перехода будет открыто, причем это касается не только самого мостового сооружения, но и подходов к нему», — заявил глава Минтранса в интервью каналу «Россия-24».

Он отметил, что министерство транспорта РФ полностью справляется со своей задачей.

Напомним, открытие движения автотранспорта по самому длинному мосту в России состоится в конце 2018 года.

Ранее было опубликовано видео завершения работ на автодорожной части моста в Крым. Монтаж пролетов переправы осуществлялся на суше, после чего, с помощью мощных домкратов, их двигали в акваторию Керченского пролива, отмечает «Ридус».