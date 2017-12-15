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Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в краже 6 млн рублей в Самаре
Общество
Улюкаев хочет стать «кошкой, которая гуляет сама по себе»
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    Улюкаев хочет стать «кошкой, которая гуляет сама по себе»

    12:25  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:26  15 Декабря 2017
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    Улюкаев хочет стать «кошкой, которая гуляет сама по себе»

    Москва, 15 декабря. Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев в ожидании оглашения приговора суда заявил, что после разбирательства будет «как кошка, которая гуляет сама по себе», передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев планирует жить «долго и счастливо». Он подчеркнул, что не имеет планов стать оппозиционным политиком.  

    «Буду, как кошка, которая гуляет сама по себе», — сказал Улюкаев журналистам.

    Напомним, что ранее московский суд признал экс-министра виновным в получении взятки в размере $2 млн от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Обвиняемый настаивал на том, что невиновен и стал жертвой провокации. 

    Улюкаев хочет стать «кошкой, которая гуляет сама по себе»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #суд #москва #улюкаев
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