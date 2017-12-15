Улюкаев хочет стать «кошкой, которая гуляет сама по себе»

Москва, 15 декабря. Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев в ожидании оглашения приговора суда заявил, что после разбирательства будет «как кошка, которая гуляет сама по себе», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев планирует жить «долго и счастливо». Он подчеркнул, что не имеет планов стать оппозиционным политиком.

«Буду, как кошка, которая гуляет сама по себе», — сказал Улюкаев журналистам.

Напомним, что ранее московский суд признал экс-министра виновным в получении взятки в размере $2 млн от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Обвиняемый настаивал на том, что невиновен и стал жертвой провокации.