Россия выиграла войну в Сирии, Америка — все дальше от победы

Заявления Пентагона о «невыводе» российских войск из Сирии свидетельствуют о непонимании Вашингтоном реальной обстановки на земле, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее официальный представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что «значимого сокращения численности российских войск в Сирии зафиксировано не было».

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«Умоизлияния представителей Пентагона, касающиеся вывода или невывода российских войск из Сирии, выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой на земле», — заявил Конашенков в своем интервью.

«Если прилеты из Сирии российской авиации, военных медиков, саперов и военных полицейских, возвращение военной техники в российские морские порты не показывают американские телеканалы — это проблемы Пентагона. Решить их американскому военному ведомству вполне по силам, переключив телевизоры на российские или европейские телеканалы», — подчеркнул генерал-майор.

Кроме того, Конашенков недвусмысленно высказал встречное удивление по поводу продолжающегося присутствия американских войск в Сирии. По его словам, заявления Пентагона о том, что американская коалиция продолжит свое присутствие в Сирии до «полного разгрома» «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), резко контрастируют с официальной позицией президента США, одновременно являющегося и главнокомандующим американскими вооруженными силами.

Выступая во вторник в Белом Доме, Дональд Трамп дословно заявил: «Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, они (террористы «Исламского государства») распределяются в других странах».

«Получается, либо Пентагон сознательно обманывает международную и американскую общественность, включая своего главнокомандующего, либо больше никаких оснований и даже формальных предлогов для присутствия американских войск в Сирии не существует», — завершил свое заявление Конашенков.

Разделенная Сирия

Ситуация «на земле» в Сирии действительно выглядит двояко. С одной стороны, военный и организационный разгром ИГ1 представляется уже практически окончательным. Под контролем террористов не осталось значимых крупных городов, а квазигосударственная система «Исламского государства», обеспечивавшая сбор налогов, вымогательство выкупов за заложников и торговлю хищнически добытой нефтью, разгромлена. По состоянию на конец 2017 года ИГ окончательно вернулось к ситуации начала 2013 года, когда оно было лишь одной из многих террористических группировок в Сирии и Ираке.

С другой стороны, говорить о полном уничтожении «Исламского государства» пока еще рано — большая часть боевиков ИГ отнюдь не погибли в боях и даже не попали в плен, а лишь тихо «растворились» в окружающем их населении, в основном в суннитских районах и населенных пунктах Сирии, либо переместились в другие страны — Ливию, Афганистан или Йемен.

Однако, учитывая такое изменение «агрегатного состояния» ИГ, ожидаемо меняются и формы борьбы с ним. От классического фронтального военного противостояния требуется переход к практике кропотливых и последовательных антитеррористических действий, которые должны опираться на взаимодействие с местным населением, агентурную работу, выявление «спящих» ячеек и ликвидацию тайных баз террористов.

В такой ситуации классические армейские подразделения практически бесполезны — их действия будут напоминать «пальбу из пушек по воробьям» и, скорее, приведут лишь к смертям среди мирного населения и неизбежному расширению социальной базы ИГ. В том числе и поэтому продолжение военного присутствия США на территории Сирии служит совершенно иным целям — и, в первую очередь, обеспечению территориального раздела страны.

Именно на этот ретушируемый факт и обратило внимание в своем заявлении российское Минобороны. Если до сих пор присутствие американских сухопутных и военно-воздушных сил на территории Сирии можно было объяснять «борьбой с ИГ», то теперь этот формальный повод потерял актуальность — и на повестку дня встали истинные мотивации и цели Америки в Сирии.

Курдская проблема

Создаваемые Вашингтоном точки базирования войск и авиации, которые в перспективе могут быть развернуты в полноценные военные базы, находятся на территории, контролируемой курдскими отрядами самообороны (YPG и SDF). Исключением является лишь передовой аванпост в районе иорданско-сирийской границы, расположенный возле сирийского города Ат-Танф.

При этом американские вооруженные формирования находятся в Сирии в «подвешенном» статусе: центральное правительство в Дамаске никогда не давало официального разрешения США на размещение своих военных на территории страны. Все же договоренности между Россией и США носили ситуативный характер — американская сторона не принимает участия в переговорах в Астане и занимает весьма негибкую позицию в так называемом «женевском формате», который служит альтернативной площадкой по сирийскому урегулированию.

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Основная ставка США на сирийском политическом поле — это курды и их автономная территория, которую SDF и YPG контролируют по итогам событий 2014–17 годов. Впрочем, попытка перевода курдского вопроса на уровень государственного признания пока что Вашингтоном, судя по всему, отложена. Дело в том, что негативный опыт соседнего Ирака наглядно показал: курды не готовы к созданию и, что самое главное, к поддержанию и защите собственного государства. К сожалению, народ, никогда не имевший традиций государственного строительства, не может наработать их в течение нескольких лет.

К тому же, ситуация в Сирии на курдских территориях еще более неравновесна, нежели в Ираке. Как и в Ираке, в Сирии курды заняли на юге немалые территории с суннитским населением, и заодно — с крупнейшими нефтяными месторождениями страны. Удержание контроля над этими обширными районами представляет для курдов сложнейшую задачу — борьба с «Исламским государством» во многом вылилась в разгром и даже геноцид суннитского арабского населения, которое теперь не испытывает к курдам каких-либо «теплых» чувств.

Отсюда проистекает неприятная «вилка» решений для США. Инерционное развитие событий, в котором Соединенные Штаты и их курдские прокси-силы будут удерживать контроль над обширными территориями востока и юга Сирии, чревато возникновением нового суннитского восстания, которое ожидаемо поднимет все те же «черные знамена» ИГ. Тогда как любая попытка выйти в поле политического урегулирования, без изначально проигрышной ставки на мифическую «курдскую государственность», вынуждает США начать диалог с правительством в Дамаске и, что совсем уж неприятно для Вашингтона, — с Башаром Асадом. Который уже столько раз, по словам политиков и военных США, «был должен уйти», что в итоге решил остаться.

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Время сегодня работает не на Америку — проблему курдов невозможно держать подвешенной вечно. Поэтому, очевидно, к вопросу военного присутствия Пентагона на северо-востоке и юге Сирии, а также к курдской проблеме придется возвращаться, причем чем позже — тем в более неприятном для Соединенных Штатов и курдов варианте.

1 Организация запрещена на территории РФ.