Автомобильные подходы к Крымскому мосту готовы на 70%

Симферополь, 15 декабря. Автоподходы к строящемуся мосту через Керченский пролив готовы на 70%.

Как сообщает пресс-служба заказчика проекта ФКУ Упрдор «Тамань», на Таманском полуострове строительство автоподходов выполнено более чем на 70%, в том числе нижний слой дорожной одежды на 40-километровом участке готов на 80%, верхний – почти на 70%. Дорога на Керченском полуострове, которая соединит мост и трассу «Таврида», также готова на 70%.

Строительство будущих участков трассы А-290 по обоим берегам Керченского пролива идет в соответствии с графиками, сообщил заказчик.

Напомним, 13 декабря сообщалось, что строители Крымского моста завершили сборку полетов автодорожной части на втором морском участке объекта.