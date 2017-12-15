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Россия
Автомобильные подходы к Крымскому мосту готовы на 70%
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    Автомобильные подходы к Крымскому мосту готовы на 70%

    12:18  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:18  15 Декабря 2017
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    Автомобильные подходы к Крымскому мосту готовы на 70%

    Симферополь, 15 декабря. Автоподходы к строящемуся мосту через Керченский пролив готовы на 70%.

    Как сообщает пресс-служба заказчика проекта ФКУ Упрдор «Тамань», на Таманском полуострове строительство автоподходов выполнено более чем на 70%, в том числе нижний слой дорожной одежды на 40-километровом участке готов на 80%, верхний – почти на 70%. Дорога на Керченском полуострове, которая соединит мост и трассу «Таврида», также готова на 70%.

    Строительство будущих участков трассы А-290 по обоим берегам Керченского пролива идет в соответствии с графиками, сообщил заказчик.

    Напомним, 13 декабря сообщалось, что строители Крымского моста завершили сборку полетов автодорожной части на втором морском участке объекта.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #крым #керченский мост #мост
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