Пресс-конференция Путина — 2017: главные герои
В четверг, 14 декабря, состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Президент почти четыре часа отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов. Федеральное агентство новостей предлагает вспомнить самые яркие выступления представителей прессы.
«Я вас обманул, я не журналист никакой»
Кто: Михаил Зуб, председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината.
Оценка ФАН: 5 с минусом
Что сказал: «Я вас обманул, я не журналист никакой. Я председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината. Согласен, плохо! Но мы три с половиной года землю жуем зубами, мы рвемся для того, чтобы выжить, и мы знаем, как выжить, как повернуть дальневосточную рыбу так, что рыба по 52 рубля с Дальнего Востока будет по 80 рублей продаваться, а не по 300. Что мы издеваемся над людьми? Делайте со мной, что хотите, я сюда пришел незаконно, сделался журналистом».
Реакция: «Это очень плохо, что вы нас обманули. Но спасибо, что признались», — заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Никогда никакой журналист не задаст вопрос точнее, чем человек, который за свое дело радеет #ПрессКонференция pic.twitter.com/qBZxNuHFnD— Командир Полка (@kompolk) 14 декабря 2017 г.
«Интересные вы ребята»
Кто: Кейт де Пюри из Associated Press.
Оценка ФАН: 3
Что сказала: «США хотят, чтобы Россия убедила Северную Корею сдержать ее ракетную ядерную программу. Россия поддерживает более жесткие санкции против КНДР? Думаете ли вы, что сотрудничество с Северной Кореей могло бы отогреть российско-американские отношения и улучшит отношения с господином Трампом?»
Реакция: зал аплодировал ответу российского президента на вопрос американской журналистки.
Путин о просьбе США повлиять на КНДР: Интересные вы ребята! Вы поставили нас в один ряд с Ираном и КНДР, а теперь просите решать проблему Кореи? Вы вообще нормальные люди?! pic.twitter.com/flknTnYgFe— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 декабря 2017 г.
«Три года назад у нас с вами родился общий ребенок»
Кто: Марина Волынкина, интернет-портал «Одаренные дети»
Оценка ФАН: 5 за оригинальный заход
Что сказала: «Три года назад у нас с вами родился общий ребенок. Ребенок талантливый, одаренный… Это, конечно, шутка. В 2014 году вы на пресс-конференции поддержали создание всероссийского интернет-портала «Одаренные дети», который сегодня очень хорошо развивается, поддерживается вами». Марина Волынкина пригласила президента на награждение победителей конкурса «Россия, устремленная в будущее».
Реакция: После слов журналистки об общем с президентом ребенке в зале раздался смех, а Владимир Путин перекрестился, сказав: «Это все от Бога».
Журналистка: Владимир Владимирович, у нас с вами родился ребёнок!— Александр Пашков (@AlexPashkov) 14 декабря 2017 г.
Путин - перекрестился
Журналистка: это шутка, я о проекте "Одарённый ребёнок"
Путин - выдохнул#Путин #ПрессКонференция #Президент #Россия #СМИ pic.twitter.com/7SpVahmsn2
«В ментальном смысле Башкирия не так уж далека от Украины»
Кто: Роман Цимбалюк из украинского информагентства УНИАН
Оценка ФАН: 3
Что сказал: «Я не первый раз задаю вам вопрос. Беда в том, что вы не на все вопросы отвечаете. Раньше вы говорили, что отправляете людей в Донбасс решать военные вопросы. Часть из них попадают в плен, украинские тюрьмы и их приговаривают, в том числе, к пожизненному заключению. У вас заканчивается третий срок. Вдруг вас не выберут. Хотите ли вы поменять своих граждан, тем более это не так сложно, потому что украинцы своих не бросают, и мы хотим вернуть своих 65 заложников, про которых вы прекрасно знаете? А если вы выиграете выборы, вы будете и дальше занимать такую абсурдную позицию по миротворцам в Донбассе?».
Реакция: Роман Цимбалюк еще не закончил свой вопрос, как в зале раздались возмущенные возгласы, но Владимир Путин попросил не мешать говорить украинскому журналисту.
Поймал самый говорящий скриншот для вас: Цимбалюк - мальчик из Бундестага #ПрессКонференция pic.twitter.com/mCZdSWIdVW— Командир Полка (@kompolk) 14 декабря 2017 г.
«Это что, позитивная программа действий?»
Кто: Ксения Собчак, журналист телеканала «Дождь».
Оценка ФАН: 4
Что сказала: «У меня вопрос про конкуренцию на этих выборах. Как вы, наверное, знаете, я тоже собираюсь баллотироваться в президенты РФ. Ваш пресс-секретарь сегодня говорил, что оппозиция у нас еще не созрела. Вы сегодня говорили: «Не самому же мне ее выращивать, потому что нет людей». Мне кажется, все давно созрели и никого растить не нужно. Проблема в том. что оппозиционных кандидатов либо не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе... Неужели власть боится честной конкуренции?».
Реакция: Владимир Путин поинтересовался, не обманула ли Ксения Анатольевна организаторов пресс-конференции точно так же, как глава Мурманского рыбокомбината, представившись журналистом, а на самом деле придя в качестве кандидата в президенты. Но Собчак заявила, что выступает как журналист.
Путин в ответ на вопрос Собчак: "Оппозиция должна выйти с ясной понятной программой позитивных действий. Вот вы идете "против всех". А что вы предлагаете?"— Командир Полка (@kompolk) 14 декабря 2017 г.
Браво, Владимир Владимирович! #ПрессКонференция #ПутинБабай