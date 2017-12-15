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Пресс-конференция Путина — 2017: главные герои
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    Пресс-конференция Путина — 2017: главные герои

    12:53  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:54  15 Декабря 2017
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    Пресс-конференция Путина — 2017: главные герои

    В четверг, 14 декабря, состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Президент почти четыре часа отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов. Федеральное агентство новостей предлагает вспомнить самые яркие выступления представителей прессы.

    «Я вас обманул, я не журналист никакой»

    Пресс-конференция Путина-2017: главные герои

    Кто: Михаил Зуб, председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината.

    Оценка ФАН: 5 с минусом

    Что сказал: «Я вас обманул, я не журналист никакой. Я председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината. Согласен, плохо! Но мы три с половиной года землю жуем зубами, мы рвемся для того, чтобы выжить, и мы знаем, как выжить, как повернуть дальневосточную рыбу так, что рыба по 52 рубля с Дальнего Востока будет по 80 рублей продаваться, а не по 300. Что мы издеваемся над людьми? Делайте со мной, что хотите, я сюда пришел незаконно, сделался журналистом».

    Реакция: «Это очень плохо, что вы нас обманули. Но спасибо, что признались», — заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-конференция Путина — 2017: главные герои

    «Интересные вы ребята»

    Пресс-конференция Путина-2017: главные герои

    Кто: Кейт де Пюри из Associated Press.

    Оценка ФАН: 3

    Что сказала: «США хотят, чтобы Россия убедила Северную Корею сдержать ее ракетную ядерную программу. Россия поддерживает более жесткие санкции против КНДР? Думаете ли вы, что сотрудничество с Северной Кореей могло бы отогреть российско-американские отношения и улучшит отношения с господином Трампом?»

    Реакция: зал аплодировал ответу российского президента на вопрос американской журналистки.

    Пресс-конференция Путина — 2017: главные герои

    «Три года назад у нас с вами родился общий ребенок»

    Пресс-конференция Путина-2017: главные герои

    Кто: Марина Волынкина, интернет-портал «Одаренные дети»

    Оценка ФАН: 5 за оригинальный заход

    Что сказала: «Три года назад у нас с вами родился общий ребенок. Ребенок талантливый, одаренный… Это, конечно, шутка. В 2014 году вы на пресс-конференции поддержали создание всероссийского интернет-портала «Одаренные дети», который сегодня очень хорошо развивается, поддерживается вами». Марина Волынкина пригласила президента на награждение победителей конкурса «Россия, устремленная в будущее».

    Реакция: После слов журналистки об общем с президентом ребенке в зале раздался смех, а Владимир Путин перекрестился, сказав: «Это все от Бога».

     Пресс-конференция Путина — 2017: главные герои

    «В ментальном смысле Башкирия не так уж далека от Украины»

    Пресс-конференция Путина-2017: главные герои

    Кто: Роман Цимбалюк из украинского информагентства УНИАН

    Оценка ФАН: 3

    Что сказал: «Я не первый раз задаю вам вопрос. Беда в том, что вы не на все вопросы отвечаете. Раньше вы говорили, что отправляете людей в Донбасс решать военные вопросы. Часть из них попадают в плен, украинские тюрьмы и их приговаривают, в том числе, к пожизненному заключению. У вас заканчивается третий срок. Вдруг вас не выберут. Хотите ли вы поменять своих граждан, тем более это не так сложно, потому что украинцы своих не бросают, и мы хотим вернуть своих 65 заложников, про которых вы прекрасно знаете? А если вы выиграете выборы, вы будете и дальше занимать такую абсурдную позицию по миротворцам в Донбассе?».

    Реакция: Роман Цимбалюк еще не закончил свой вопрос, как в зале раздались возмущенные возгласы, но Владимир Путин попросил не мешать говорить украинскому журналисту.

    Пресс-конференция Путина — 2017: главные герои

    «Это что, позитивная программа действий?»

    Пресс-конференция Путина-2017: главные герои

    Кто: Ксения Собчак, журналист телеканала «Дождь».

    Оценка ФАН: 4

    Что сказала: «У меня вопрос про конкуренцию на этих выборах. Как вы, наверное, знаете, я тоже собираюсь баллотироваться в президенты РФ. Ваш пресс-секретарь сегодня говорил, что оппозиция у нас еще не созрела. Вы сегодня говорили: «Не самому же мне ее выращивать, потому что нет людей». Мне кажется, все давно созрели и никого растить не нужно. Проблема в том. что оппозиционных кандидатов либо не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе... Неужели власть боится честной конкуренции?».

    Реакция: Владимир Путин поинтересовался, не обманула ли Ксения Анатольевна организаторов пресс-конференции точно так же, как глава Мурманского рыбокомбината, представившись журналистом, а на самом деле придя в качестве кандидата в президенты. Но Собчак заявила, что выступает как журналист.

    Пресс-конференция Путина — 2017: главные герои

    Автор: Марина Степанова
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    #владимир путин #россия #ксения собчак #пресс-конференция путина #выборы-2018 #роман цимбалюк #михаил зуб
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