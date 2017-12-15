Американское аэрокосмическое агентство (NASA) сообщает об обнаружении восьмой планеты в системе звезды Kepler-90. Таким образом, Солнечная система больше не является уникальной по числу планет, говорят авторы проекта.

Новая планета Kepler-90i обнаружена у звезды Kepler-90, которая располагается в созвездии Дракона (2,5 тысячи световых лет от Земли — прим. ред.). Примечательно, что открытие было сделано при помощи разработанного компанией Google метода компьютерного анализа данных, полученных телескопом Кеплер.

«Планета Kepler-90i — восьмая планета в системе Kepler-90, и это делает ее первой известной системой, в которой столько же планет, сколько в нашей Солнечной системе», — отмечает специалист по искусственному интеллекту Google Кристофер Шалю.

Другой участник проекта, астроном и стипендиат НАСА в Техасском университете Эндрю Вандерберг подчеркивает, что Kepler-90i является очень горячей (порядка 427 градусов Цельсия — прим. ред.) каменистой планетой, которая обращается вокруг звезды за 14,4 дня.

«В настоящее время уже обнаружено более 3000 подобных звездных систем, так что ничего уникального они не сообщили. Все сообщения основываются на самых косвенных наблюдениях, ведь обнаружить планету у другой звезды прямыми наблюдениями практически невозможно. Первый метод обнаружения заключается в том, как качается положение звезды под действием притяжения планет. Второй метод, также очень эффективный — это метод транзита, при котором планета проходит на фоне звезды», — поясняет ситуацию главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Леонид Ксанфомалити.

Однако, по словам эксперта, схожее с Солнечной системой количество планет не обязательно говорит о наличии жизни, так как сами планеты в системе Kepler-90 могут располагаться ближе или, наоборот, дальше от звезды.

«Но по тем косвенным признакам, которые мы находим, утверждать что-либо о физике обнаруженных планет, так называемых экзопланет, очень сложно. Чаще всего это могут быть некие допущения. А использование нейросетей мало чем поможет, так как ранее также были программы, которые использовали похожие алгоритмы, и ничего», — продолжает ученый.

Действительно, открытие было сделано благодаря использованию метода машинного обучения, который позволяет распознавать экзопланеты, ранее не увиденные астрономами Земли. Как отмечают в NASA, в настоящее время известны более 3,5 тысяч таких космических тел, и свыше 2,5 тысяч из них были открыты благодаря информации, полученной с телескопа Кеплер.

«Многие могут говорить, что нейросети бесполезны, однако сейчас они находятся только на стадии зародыша. Однако в будущем их развитие позволит совершать более серьезные открытия, ведь перелопачивая тот колоссальный объем данных, получаемый с телескопов, нужно кому-то анализировать. А более тонкие и точные настройки для машин позволят сузить искомые показатели. Сейчас мы создаем некий задел на будущее. Когда-нибудь человечеству придется покинуть свою колыбель и устремиться к дальним звездам, а нейросети сделают этот космос ближе», — сообщил корреспонденту ФАН российский астроном Николай Лагин.

Сотрудники NASA не исключают, что звездная система Kepler-90 может состоять из еще большего числа планет. Более того, она вполне может быть неуникальной по этой характеристике. Напомним, телескоп Кеплер был запущен в 2009 году, его задачей является поиск экзопланет.