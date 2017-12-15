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Общество
Сторонник ИГ вербовал террористов в Апраксином дворе и мечети Петербурга
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    Сторонник ИГ вербовал террористов в Апраксином дворе и мечети Петербурга

    12:24  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:24  15 Декабря 2017
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    Сторонник ИГ вербовал террористов в Апраксином дворе и мечети Петербурга

    Санкт-Петербург, 15 декабря. На выездном заседании Московского окружного военного суда вербовщик запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 Обид Абдыраимов был приговорен к пяти годам заключения в колонии общего режима. Как сообщили в суде, сторонник ИГ занимался вербовкой на петербургском рынке в Апраксином дворе, а также у Соборной мечети.

    По словам адвоката вербовщика, тот присоединился к «Исламскому государству» в «трудной жизненной ситуации»: у отца пятерых детей умерла жена.

    «Люди, исповедующие данную религию, встречаются в определённых местах, в частности в мечетях, и там в том числе находятся разного рода злодеи, которые могут воспользоваться такими ситуациями», — передает RT слова адвоката.

    Сторонник ИГ вербовал террористов в Апраксином дворе и мечети Петербурга

    Вербовщик террористов ИГ1 успел дать признательные показания, так сказать, «вовремя» — в ближайшее время по решению властей наказание за вербовку в террористические организации будет существенно ужесточено. Суд, вынеся самый мягкий возможный приговор, учел семейное состояние Абдыраимова, а также тот факт, что обвиняемый не был связан с терактом в петербургском метро.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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