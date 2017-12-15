Дед Мороз приготовил для Путина секретный подарок

Москва, 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин получит на Новый год секретный подарок от главного Деда Мороза страны. Об этом волшебник сообщил в пятницу.

По его словам, подарок для российского лидера уже готов, однако, что именно получит на праздник российский лидер, Дед Мороз рассказывать отказался.

«(Подарок будет – прим. ФАН) обязательно, какой – не скажу», — сказал он.

В преддверии новогодних праздников главный Дед Мороз России путешествует по городам страны, чтобы зажечь главные елки, зайти в гости к многодетным и малообеспеченным семьям, а также посетить детские больницы и другие социальные учреждения. Путешествие завершится 30 декабря в Москве.