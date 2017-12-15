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Дед Мороз приготовил для Путина секретный подарок
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    Дед Мороз приготовил для Путина секретный подарок

    12:15  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:15  15 Декабря 2017
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    Дед Мороз приготовил для Путина секретный подарок

    Москва, 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин получит на Новый год секретный подарок от главного Деда Мороза страны. Об этом волшебник сообщил в пятницу.

    По его словам, подарок для российского лидера уже готов, однако, что именно получит на праздник российский лидер, Дед Мороз рассказывать отказался.

    «(Подарок будет – прим. ФАН) обязательно, какой – не скажу», — сказал он.

    В преддверии новогодних праздников главный Дед Мороз России путешествует по городам страны, чтобы зажечь главные елки, зайти в гости к многодетным и малообеспеченным семьям, а также посетить детские больницы и другие социальные учреждения. Путешествие завершится 30 декабря в Москве.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #дед мороз #новый год 2018
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