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Сирия: специальный корреспондент ФАН побывал на складе террористов, обнаруженном в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: специальный корреспондент ФАН побывал на складе террористов, обнаруженном в Дейр эз-Зоре

    16:05  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:10  15 Декабря 2017
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    Сирия: специальный корреспондент ФАН побывал на складе террористов, обнаруженном в Дейр эз-Зоре

    После победы над крупными формированиями ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда) на территории провинции Дейр эз-Зор остались мигрирующие группы боевиков, не представляющие стратегической опасности, а также большое количество складов и тайников.

    Запасы террористов находят довольно часто, и недавно бойцы САА обнаружили крупный склад террористов. Корреспондент ФАН, побывавший на описи находок, прислал видео, на котором запечатлены огромные запасы боеприпасов и оружия.

    Гранаты для станковых гранатомётов, РПГ, десятки ручных гранат и транспортно-пусковые контейнеры (ТПК) к ПТРК, стрелковое оружие и боеприпасы, десятки мин и батарея миномётов и танковый боекомплект разложен по площади для наглядности. Примечательно, что у террористов были припасены противогазы, что ранее наблюдалось довольно редко. Видимо, в этой местности боевики экспериментировали с химическим оружием.

    Оружие и снаряжение, найденное армейцами, будет утилизировано, либо использовано против бывших хозяев - террористов. Война еще не закончена, и новые подразделения формируются даже сейчас, и им требуется оружие.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дейр эз-зор #оружие #склад
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