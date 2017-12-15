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Навальный подставляет сторонников заявлениями о митинге в Сокольниках
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    Навальный подставляет сторонников заявлениями о митинге в Сокольниках

    12:43  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:43  15 Декабря 2017
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    Навальный подставляет сторонников заявлениями о митинге в Сокольниках

    Москва, 15 декабря. Алексей Навальный заявил, что сообщения о митинге в Сокольниках 22 декабря, на проведение которого в правительство Москвы поступила заявка, являются дезинформацией. При этом, по данным столичных властей, заявка уже согласована, ее подал Александр Помазуев. Юрист с такой же фамилией есть в команде Навального.

    По версии Навального, неправильную информацию распространяют «жулики из мэрии», которые таким образом якобы пытаются отвлечь внимание от «дня свободных выборов», который намерен провести глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Ильей Яшиным.

    По данным источников Nation News, заявку на проведение митинга навального в мэрию Москвы действительно подавали. Выходит, что Навальный просто подставляет своих сторонников, которые придут на акцию и удивятся, не обнаружив на ней блогера. Ранее похожая ситуация происходила и в других городах. Власти Чебоксаров, Брянска, Кирова, Петрозаводска и Якутска согласовывали публичные акции, однако Навальный на них так и не пришел. Предположительно, таким образом Навальный пытается лишний раз обвинить власти в срыве мероприятий.

    Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что Навальный отказывался приезжать на свои акции в самый последний момент и не предупреждал об их отмене. При этом подготовка и проведение публичных мероприятий требует привлечения дополнительных сил правоохранителей, на которые расходуются средства из бюджета.

    Регулярное неучастие Навального в собственных согласованных акциях, как отмечает издание, делает абсурдными и нелепыми его планы судиться из-за отказов в согласовании митингов в других городах, на которых, кстати, блогер появляется с завидным упорством.

    Автор: Алексей Громов
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    #навальный #сокольники
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