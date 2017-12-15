Украинский телеканал нашел оригинальный предлог показать пресс-конференцию Путина

Москва, 15 декабря. Украинский телеканал «24», который входит в медиахолдинг, принадлежащий мэру Львова Андрею Садовому, показал пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина под оригинальным предлогом — общение российского лидера с журналистами транслировалась на страницах телеканала в соцсетях с пояснением, что он якобы «врет про Украину».

Таким образом телеканал демонстрирует, что на самом деле хотят смотреть украинцы, считает «ПолитНавигатор», поэтому данный способ может стать для украинских каналов универсальным для того, чтобы показывать зрителям запрещенные российские фильмы и передачи.

«Новогодний Огонек» можно транслировать, пояснив, что певцы, ездившие в Крым, «вынуждены петь в тоталитарной России», знаменитую «Иронию Судьбы» — отметив, что «боярышник пьют даже врачи и учителя русского языка», иронизирует издание, напоминая, что благодаря украинской пропаганде Путин уже превратился для жителей соседней страны в человека, от которого зависят все политические решения, в том числе Запада.