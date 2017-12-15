Украинский генерал призывает вернуть стране ядерное оружие

Москва, 15 декабря. Украине необходимо «вернуть ядерное оружие», чтобы перевести диалог с Россией «в плоскость категорических требований». Так считает бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его словам, Украине необходимо восстановить статус ядерной державы, учитывая «реальную угрозу» применения ядерного оружия Россией. Он заявил, что Украина и Россия якобы находятся в состоянии войны, поэтому Киеву необходимо делать выводы и обезопасить себя от ядерной угрозы.

«Как бы мы ни старались усилиться по обычному вооружению, при таком подходе нам, возможно, придется вернуть ядерное оружие», — убежден Романенко.

Он также считает, что вопрос необходимо решать военно-дипломатическим способом, но при этом восстанавливать ядерный статус и стать настолько экономически сильной страной, чтобы «перевести разговоры из плоскости возможностей в плоскость категорических требований и решений», пишет украинское издание «Обозреватель».