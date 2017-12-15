Турчак назвал судьбоносным совпадение даты выборов-2018 и присоединения Крыма

Москва, 15 декабря. Дата выборов президента России в 2018 году совпала с днем присоединения Крыма к России случайно, «подводных камней» в этом искать не нужно, заявил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Назначение выборов на эту дату произведено в соответствии с законом «О выборах президента», в этом не надо искать подводных камней», — приводит его слова РИА Новости.

Однако Турчак предположил, что такое совпадение может привлечь внимание к выборам и повысить явку избирателей.

«Это совпадение будет судьбоносным», — отметил он.

Напомним, в пятницу Совет Федерации официально назначил дату выборов президента России в 2018 году на 18 марта. Ранее сообщалось, что, согласно рейтингу ФОМ, 67% россиян готовы отдать свой голос за действующего главу государства Владимира Путина, который 6 декабря объявил о намерении участвовать в выборах в качестве кандидата.