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Турчак назвал судьбоносным совпадение даты выборов-2018 и присоединения Крыма
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    Турчак назвал судьбоносным совпадение даты выборов-2018 и присоединения Крыма

    12:02  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:02  15 Декабря 2017
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    Турчак назвал судьбоносным совпадение даты выборов-2018 и присоединения Крыма

    Москва, 15 декабря. Дата выборов президента России в 2018 году совпала с днем присоединения Крыма к России случайно, «подводных камней» в этом искать не нужно, заявил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

    «Назначение выборов на эту дату произведено в соответствии с законом «О выборах президента», в этом не надо искать подводных камней», — приводит его слова РИА Новости.

    Однако Турчак предположил, что такое совпадение может привлечь внимание к выборам и повысить явку избирателей.

    «Это совпадение будет судьбоносным», — отметил он.

    Напомним, в пятницу Совет Федерации официально назначил дату выборов президента России в 2018 году на 18 марта. Ранее сообщалось, что, согласно рейтингу ФОМ, 67% россиян готовы отдать свой голос за действующего главу государства Владимира Путина, который 6 декабря объявил о намерении участвовать в выборах в качестве кандидата.

    Автор: Алексей Громов
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    #выборы-2018 #турчак
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