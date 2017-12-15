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Лавров: Россия не ищет конфронтации с США, но готова к ответным мерам
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    Лавров: Россия не ищет конфронтации с США, но готова к ответным мерам

    12:06  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:06  15 Декабря 2017
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    Лавров: Россия не ищет конфронтации с США, но готова к ответным мерам

    Москва, 15 декабря. Россия не ищет углубления конфронтации с США, но будет отвечать на недружественные шаги Вашингтона. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время «правительственного часа» в Совфеде. 

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал российско-американские отношения, отметив, что Москва не ищет конфронтации, но готова к ответным мерам.

    «Мы не ищем углубления конфронтации, но, естественно, будем и впредь отвечать на любые недружественные шаги в соответствии с принципом взаимности», — сказал Лавров.

    Глава дипведомства подчеркнул, что «Россия открыта к конструктивной совместной работе с Вашингтоном», однако, «подвижек» со стороны Белого дома не наблюдается. Лавров напомнил, что США предпринял ряд «антироссийских действий». Он напомнил, что Вашингтон пытается заставить Брюссель покупать американские энергоресурсы, которые значительно дороже российского газа. 

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #лавров #мид рф
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