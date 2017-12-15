Лавров: РФ, Иран и Турция знают, как бороться с террористами в Сирии

Москва, 15 декабря. У России, Ирана и Турции есть полное понимание по задачам в Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Федерации.

«Опираемся на стопроцентную солидарность (в вопросе — прим. ФАН) о необходимости победить терроризм и сохранить территориальную целостность в Сирии, обеспечить гармонию всех ее этноконфессиональных групп», — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что, как не единожды указывал президент России Владимир Путин, Москва, Анкара и Тегеран имеют свои разногласия, у каждой страны особый подход к отношению ситуации в САР. В то же время позиции по проблеме терроризма на территории Сирии у стран схожи.

Лавров добавил, что в настоящее время свою деятельность на территории Сирии продолжают вести только плохо организованные группы террористов, относящиеся к запрещенной в России группировке «Исламское государство»1. Лавров подчеркнул, что и этим бандам осталось существовать недолго.

1 Организация запрещена на территории РФ.