Памфилова объяснила, пустят ли наблюдателей из США на выборы-2018

Москва, 15 декабря. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что вопрос о допуске наблюдателей из США на выборы президента РФ в 2018 году, является прерогативой МИД РФ.

«Это не наша прерогатива, это решать МИД. По нашей линии есть такой механизм, то, что касается наблюдателей ОБСЕ», — пояснила она.

Памфилова также отметила, что направлять приглашения ЦИК может только своим коллегам: «Как только кампания будет объявлена — направим».

Напомним, российских дипломатов не допустили на избирательные участки во время выборов президента США. замглавы МИД России Сергей Рябков тогда заявил, что Москва считает эту ситуацию неприемлемой, подчеркнув, что российские власти намерены принять зеркальные меры.

