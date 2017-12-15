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Хотите выйти — на здоровье: эксперт о претензиях НАТО к России по ДРСМД
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    Хотите выйти — на здоровье: эксперт о претензиях НАТО к России по ДРСМД

    12:07  15 Декабря 2017
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    «Уберите свои ракеты, тогда поговорим»: эксперт о претензиях НАТО к России по ДРСМД

    Североатлантический альянс призывает Российскую Федерацию вести активный диалог с Соединенными Штатами по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом говорится в заявлении совета НАТО. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Члены альянса зафиксировали российскую ракетную систему, которая вызывает серьезное беспокойство. НАТО призывает Россию обратить внимание на это беспокойство, действуя основательно и прозрачно, а также принимать активное участие в техническом диалоге с США», — говорится в пресс-релизе на сайте НАТО.

    Кроме того, в заявлении говорится, что Соединенные Штаты поступают в соответствии со своими обязательствами по договору РСМД и привержены тому, «чтобы строго соблюдать их». Также отмечается, что члены организации приветствуют попытки США продолжить налаживать взаимодействие с РФ в двустороннем и многостороннем форматах, включая Специальную контрольную комиссию, которая занимается разрешением вопросов, вызывающих беспокойство в области соблюдения ДРСМД.

    Нарушение договора

    Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал претензии НАТО к России.

    «Интересные вы ребята, как говаривал наш верховный главнокомандующий. Сначала они законодательно закрепляют возможность своего выхода из ДРСМД, затем принимают военный бюджет, включающий расходы на открытую разработку новой наземной ракеты средней дальности, а теперь призывают к диалогу. Хотя в данном случае к диалогу призывает НАТО, но нужно ли кому объяснять, что «мы говорим — партия, подразумеваем — Ленин». НАТО — это военная машина США, контролируется целиком и полностью Штатами. Даже содержится главным образом за американские деньги, так что в том, что позиция НАТО — это рафинированная позиция Пентагона, можно не сомневаться ни на минуту», — пояснил Дмитрий Родионов.

    «Уберите свои ракеты, тогда поговорим»: эксперт о претензиях НАТО к России по ДРСМД

    По мнению эксперта, американцы вообще часто используют «говорящие головы» НАТО для озвучивания определенных идей, которые они сами по тем или иным причинам озвучить не могут или стесняются. Тем более, что традиционно генсеком НАТО является европеец (при том, что все командные рычаги находятся в руках американцев), так что пресс-служба альянса озвучивает как бы общую с Европой позицию

    «Конечно, в Европе не могут не быть обеспокоенными перспективой краха ДРСМД, хотя бы потому, что в случае чего именно Европа станет основным театром военных действий и примет на себя главный удар третьей мировой. Но что они могут сделать? Американцы нагло, цинично и прямым текстом заявляют о том, что ищут способ выйти из договора, утешая страхи европейцев мантрами об угрозе со стороны России, Ирана и КНДР. Заявления НАТО звучат просто издевательски, как и все, что делается по инструкции Пентагона. Типа они заметили «российскую ракетную систему, которая вызывает серьезное беспокойство». А когда они размещали морские пусковые установки, способные запускать отнюдь не только противоракеты, в Европе, а мы выражали обеспокоенность, они ничего не замечали?» — добавил Дмитрий Родионов.

    «Уберите свои ракеты, тогда поговорим»: эксперт о претензиях НАТО к России по ДРСМД

    Эксперт заметил, что сегодня НАТО призывают РФ к диалогу. Но ведь это альянс все эти годы отказывался от диалога, когда Россия предлагала.

    «Или для них приемлем только тот диалог, который предлагают они, на их условиях? Ну, извините, сейчас не 90-е годы, когда они могли плевать на все договоренности, но закатывали истерики, если Россия в чем-то играла не по написанным ими правилам. Хватит уже запугивать нас выходом из договора. Хотите выйти — на здоровье! «Ответка» будет незамедлительной и зеркальной. Хотите диалога — осознайте, наконец, что диалог и диктовка своих условий — разные вещи. И если вы действительно обеспокоены ситуацией, сделайте первый шаг — уберите свои ракеты, тогда поговорим», — резюмировал Дмитрий Родионов.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #сша #нато #рсмд
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