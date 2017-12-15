Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума

Москва, 15 декабря. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Согласно документу, с 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на уровне 9489 рублей или 85% от величины прожиточного минимума. С 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Как отметил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, споры вокруг этого вопроса велись 25 лет, но президент России поставил точку, приняв соответствующее решение.

Напомним, в конце сентября глава российского государства Владимир Путин поручил кабмину подготовить и до 10 октября внести в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на то, что минимальный размер оплаты труда сравняется с прожиточным минимумом в ближайшие два года.