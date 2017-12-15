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Сирия новости 15 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Идлибе исламисты объединяются против САА
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    Сирия новости 15 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Идлибе исламисты объединяются против САА

    12:30  15 Декабря 2017
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    Сирия новости 15 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Идлибе исламисты объединяются против САА

    Сирия, 15 декабря. ВКС РФ наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Алеппо, в Идлибе радикальные группировки объединяются против САА, в районе Бейт Джинна продолжаются интенсивные перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо и Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, при поддержке ВКС РФ противостоят «Джебхат ан-Нусре» в Алеппо и Идлибе.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Дамаске, готовится к столкновениям с САА в Алеппо, усиливает позиции в Идлибе.

    Сирия новости 15 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Идлибе исламисты объединяются против САА

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 15 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Идлибе исламисты объединяются против САА

    Недалеко от населенного пункта Бейт Джинн продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры». Информационное агентство Jobar News передает на своей странице в социальной сети Facebook (@jobarnews0), что правительственные войска штурмуют город Мугр аль-Мир. Ранее бригады армии САР взяли под контроль несколько вершин, окружающих поселение.

    Также столкновения между армией Башара Асада и группировками радикальной оппозиции продолжаются в Восточной Гуте Дамаска. Местные источники сообщают о перестрелках в районах Джобар, Айн Тарма и в населенном пункте Хараста.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 15 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Идлибе исламисты объединяются против САА

    ВКС РФ наносят новые удары по опорным пунктам радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Алеппо. По данным информационного агентства HAQ News, опубликованным на странице в Facebook (Agency.news.Haq), российская авиация атакует зоны дислокации «Ан-Нусры» в районе горы Аль Хос. ВКС России поддерживают наступление на позиции радикальных исламистов Сирийской арабской армии (САА). Ранее сообщалось, что боевики «Тахрир аш-Шам» ведут активную подготовку к предстоящим столкновениям с правительственными войсками. На юг региона переброшены орудия и снаряды. Кроме того, террористы «Джебхат ан-Нусры» минируют территории в окрестностях населенного пункта Рамла.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 15 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Идлибе исламисты объединяются против САА

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций незаконных вооруженных формирований в районе поселения Таль Захаб на севере провинции Хомс. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11).

    Напомним, на территории региона установлен режим прекращения огня, которого удалось достичь с помощью специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Однако радикальные боевики, действующие на севере провинции, нарушают перемирие, обстреливая мирные поселения и расположения правительственных войск.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 15 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Идлибе исламисты объединяются против САА

    Российская авиация атакует зоны дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Абу Дали в юго-восточной части провинции Идлиб. Об этом сообщает на своей странице в Facebook (@Agency.news.Haq) информагентство HAQ News.

    В это время в районе границы между провинциями Идлиб и Алеппо продолжается формирование объединенной исламистской группировки из боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам»1, «Нур ад-Дин аз-Зенки», «Ахрар аш-Шам» и «Джейш Аль-Ахрар». Главари вооруженной оппозиции планируют перебросить отряды радикалов на юг провинции Идлиб и на северо-восток соседней Хамы с целью усилить оборону на линии соприкосновения с сирийской армией.

    Ирак

    Сирия новости 15 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Идлибе исламисты объединяются против САА

    На востоке провинции Анбар найден очередной склад оружия и боеприпасов «Исламского государства»1. Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@DaeshAjel).

    ВВС Турции продолжают наносить удары по территориям, подконтрольным Рабочей партии Курдистана (РПК). По данным источника в социальной сети Twitter (@wakaltyaqein), представители турецкой армии заявляют, что в ходе одного из авианалетов на курдские территории ими было убито не менее пяти бойцов РПК.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #турция #дамаск #вкс рф #ирак #саа #рпк #идлиб #джебхат ан-нусра #анбар #тахрир аш-шам #бейт джинн
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