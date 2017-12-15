Москва, 15 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил Архангельскую область с 80-летием и указал на необходимость улучшения инвестиционного климата региона. Текст обращения президента к жителям крупнейшего субъекта РФ опубликован на сайте Кремля.

«Необходимо улучшать инвестиционный климат, активно реализовывать масштабные инновационные проекты в экономике и социальной сфере, совершенствовать транспортную инфраструктуру, наращивать темпы жилищного строительства», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы все богатства Архангельской области, площадь которой превышает площадь Франции, служили людям, повышению качества их жизни. Президент России указал на преимущества региона, к которым относятся выгодное географическое положение и разнообразие природных ресурсов.

Российский лидер пожелал жителям Архангельской области успехов – на благо региона и всей России.