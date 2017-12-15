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Путин поздравил Архангельскую область с 80-летием
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    Путин поздравил Архангельскую область с 80-летием

    14:00  15 Декабря 2017
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    Путин поздравил Архангельскую область с 80-летием

    Москва, 15 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил Архангельскую область с 80-летием и указал на необходимость улучшения инвестиционного климата региона. Текст обращения президента к жителям крупнейшего субъекта РФ опубликован на сайте Кремля.

    «Необходимо улучшать инвестиционный климат, активно реализовывать масштабные инновационные проекты в экономике и социальной сфере, совершенствовать транспортную инфраструктуру, наращивать темпы жилищного строительства», — отметил президент.

    Путин подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы все богатства Архангельской области, площадь которой превышает площадь Франции, служили людям, повышению качества их жизни. Президент России указал на преимущества региона, к которым относятся выгодное географическое положение и разнообразие природных ресурсов. 

    Российский лидер пожелал жителям Архангельской области успехов – на благо региона и всей России.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #поздравление #архангельская область #инвестклимат
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