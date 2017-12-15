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ФОМ: 67% россиян готовы проголосовать за Путина на выборах-2018
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    ФОМ: 67% россиян готовы проголосовать за Путина на выборах-2018

    11:49  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:50  15 Декабря 2017
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    ФОМ: 67% россиян готовы проголосовать за Путина на выборах-2018

    Москва, 15 декабря. Фонд «Общественное мнение» разместил первые рейтинги после назначения дня выборов президента РФ в 2018 году. Согласно им, 67% россиян готовы отдать свой голос за действующего главу государства Владимира Путина.

    Как выяснил ФОМ, 67% россиян проголосовали бы за Путина в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье. При этом отмечается, что 80% россиян выражают доверие действующему президенту.

    Также опрос показал, что 8% граждан готовы проголосовать за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 4% — за главу КПРФ Геннадия Зюганова.

    Опрос проводился 9 и 10 декабря 2017 года в 207 населенных пунктах РФ. В нем приняли участие три тысячи россиян.

    Ранее в пятницу Совет Федерации официально назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года. 6 декабря российский лидер Владимир Путин объявил, что примет участие в выборах в качестве кандидата.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #выборы-2018 #фом
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