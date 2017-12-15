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Китай полностью согласен с оценкой отношений с РФ, которую дал Путин
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    Китай полностью согласен с оценкой отношений с РФ, которую дал Путин

    11:32  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:32  15 Декабря 2017
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    Китай полностью согласен с оценкой отношений с РФ, которую дал Путин

    Москва, 15 декабря. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай полностью согласен с позитивной оценкой российско-китайских отношений, которую дал президент РФ Владимир Путин.

    Лу Кан также подчеркнул, что сегодня всестороннее стратегическое партнерство и взаимодействие России и Китая находятся на высоком уровне, кроме того наблюдается тенденция к еще более активному развитию. Глава дипведомства назвал отношения двух стран «зрелыми, стабильными и обладающими очень большим потенциалом для развития», подчеркнув, что их развитие «является стратегическим выбором двух стран, они не подвержены изменениям на международной арене».

    Глава МИД Китая также выразил уверенность, что в 2018 году отношения двух государств продолжат развиваться, а также внесут еще больший вклад в поддержание международного мира стабильности и развития.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #китай
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