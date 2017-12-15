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Топилин рассказал, чем полезны для семьи новогодние каникулы
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    Топилин рассказал, чем полезны для семьи новогодние каникулы

    11:33  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:34  15 Декабря 2017
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    Топилин рассказал, чем полезны для семьи новогодние праздники

    Москва, 15 декабря. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает, что долгие новогодние каникулы являются важной составляющей семейной политики России, а также положительно влияют на производительность труда.

    По его словам, выходные совпадают со школьными каникулами, и россияне могут отдохнуть всей семьей: отправиться в поездку, куда-нибудь пойти или просто провести время с детьми.

    «Для семейной политики очень важно, что совпадают зимние праздники и школьные каникулы — возможность для всей семьи побыть вместе», — приводит слова Топилина РИА Новости.

    Топилин рассказал, чем полезны для семьи новогодние праздники

    Министр также вспомнил, что его отцу приходилось брать отпуск, чтобы все члены семьи могли вместе отдохнуть.

    «Я помню, когда у меня были зимние каникулы, а родителям надо было идти на работу… Это было ужасно на самом деле, потому что хотелось провести время вместе», — добавил он.

    Напомним, новогодние праздники в России продлятся с 30 декабря по 10 января. Накануне, как сообщало URA.RU, Госдума РФ отклонила законопроекты, предлагающие отменить новогодние каникулы, которые внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента представители КПРФ и ЛДПР.

    Автор: Алексей Громов
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    #топилин #праздники #новый год #семья
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