Топилин рассказал, чем полезны для семьи новогодние каникулы

Москва, 15 декабря. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает, что долгие новогодние каникулы являются важной составляющей семейной политики России, а также положительно влияют на производительность труда.

По его словам, выходные совпадают со школьными каникулами, и россияне могут отдохнуть всей семьей: отправиться в поездку, куда-нибудь пойти или просто провести время с детьми.

«Для семейной политики очень важно, что совпадают зимние праздники и школьные каникулы — возможность для всей семьи побыть вместе», — приводит слова Топилина РИА Новости.

Министр также вспомнил, что его отцу приходилось брать отпуск, чтобы все члены семьи могли вместе отдохнуть.

«Я помню, когда у меня были зимние каникулы, а родителям надо было идти на работу… Это было ужасно на самом деле, потому что хотелось провести время вместе», — добавил он.

Напомним, новогодние праздники в России продлятся с 30 декабря по 10 января. Накануне, как сообщало URA.RU, Госдума РФ отклонила законопроекты, предлагающие отменить новогодние каникулы, которые внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента представители КПРФ и ЛДПР.