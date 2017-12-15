Власти Ирака устроили массовую казнь террористов ИГ

Багдад, 15 декабря. Несколько десятков террористов из запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 были казнены в четверг в Ираке по приговору суда. Данная казнь стала самой массовой с конца сентября, когда по обвинению в причастности к ИГ были казнены 42 человека.

Массовая казнь была проведена в городе Насирийя на юге Ирака, где находится крупный концентрационный лагерь для боевиков, обвиняемых в причастности к террористам «Исламского государства».

В настоящее время в иракских тюрьмах содержатся десятки тысяч подозреваемых в причастности к деятельности террористов ИГИЛ1. Международные правозащитные организации неоднократно заявляли о том, что суды в отношении этих подозреваемых зачастую приговаривают их к смертной казни уже в первой инстанции, лишая их права на апелляцию. Как отмечают в Human Rights Watch, судебная машина Ирака будет еще долгие годы рассматривать дела подозреваемых в причастности к ИГ, в то время как среди содержащихся в невыносимых условиях заключенных может оказаться множество невиновных.

1 Организация запрещена на территории РФ.