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Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в краже 6 млн рублей в Самаре
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Власти Ирака устроили массовую казнь террористов ИГ
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    Власти Ирака устроили массовую казнь террористов ИГ

    11:56  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:56  15 Декабря 2017
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    Власти Ирака устроили массовую казнь террористов ИГ

    Багдад, 15 декабря. Несколько десятков террористов из запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 были казнены в четверг в Ираке по приговору суда. Данная казнь стала самой массовой с конца сентября, когда по обвинению в причастности к ИГ были казнены 42 человека.

    Массовая казнь была проведена в городе Насирийя на юге Ирака, где находится крупный концентрационный лагерь для боевиков, обвиняемых в причастности к террористам «Исламского государства».

    В настоящее время в иракских тюрьмах содержатся десятки тысяч подозреваемых в причастности к деятельности террористов ИГИЛ1. Международные правозащитные организации неоднократно заявляли о том, что суды в отношении этих подозреваемых зачастую приговаривают их к смертной казни уже в первой инстанции, лишая их права на апелляцию. Как отмечают в Human Rights Watch, судебная машина Ирака будет еще долгие годы рассматривать дела подозреваемых в причастности к ИГ, в то время как среди содержащихся в невыносимых условиях заключенных может оказаться множество невиновных.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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