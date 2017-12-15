Памфилова назвала число желающих участвовать в выборах-2018

Москва, 15 декабря. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в выборах президента РФ в марте 2018 года пожелали участвовать 23 человека. Об этом она сообщила на пленарном заседании в Совфеде.

Российские сенаторы ранее назначили президентские выборы на 18 марта 2018 года. На данный момент список открыт, 23 человека изъявили принять участие в гонке. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о своем участии в выборах в качестве самовыдвиженца.

Претендовать на высший руководящий пост в России намерены журналистки Ксения Собчак и Катерина Гордон, политолог Андрей Богданов, предприниматель Сергей Полонский, ряд экспертов в области социологии и психологии. В партии КПРФ сообщили, что ее глава Геннадий Зюганов не принял решения об участии в гонке.