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Памфилова назвала число желающих участвовать в выборах-2018
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    Памфилова назвала число желающих участвовать в выборах-2018

    11:41  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:41  15 Декабря 2017
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    Памфилова назвала число желающих участвовать в выборах-2018

    Москва, 15 декабря. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в выборах президента РФ в марте 2018 года пожелали участвовать 23 человека. Об этом она сообщила на пленарном заседании в Совфеде. 

    Российские сенаторы ранее назначили президентские выборы на 18 марта 2018 года. На данный момент список открыт, 23 человека изъявили принять участие в гонке. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о своем участии в выборах в качестве самовыдвиженца.

    Претендовать на высший руководящий пост в России намерены журналистки Ксения Собчак и Катерина Гордон, политолог Андрей Богданов, предприниматель Сергей Полонский, ряд экспертов в области социологии и психологии. В партии КПРФ сообщили, что ее глава Геннадий Зюганов не принял решения об участии в гонке.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #цик #памфилова #выборы-2018
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