Улюкаев рассказал о своих планах на жизнь после суда

Москва, 15 декабря. Обвиняемый во взяточничестве экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что после суда планирует жить «долгой и счастливой жизнью».

Сегодня в Замоскворецком суде состоится оглашение приговора бывшему главе МЭР. Напомним, обвинение потребовало для Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве огромной взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, 10 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.

В суд Улюкаев пришел без вещей, но на вопрос журналистов, означает ли это, что он не ждет реального тюремного срока, обвиняемый ответил поговоркой: «От тюрьмы не зарекайся».

Ранее сообщалось, что Улюкаев получил букет белых роз в зале суда от неизвестной поклонницы, а до начала заседания уже успела произойти драка.