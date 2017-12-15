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Улюкаев рассказал о своих планах на жизнь после суда
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Замоскворецкий суд огласил вердикт по делу Улюкаева
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    Улюкаев рассказал о своих планах на жизнь после суда

    11:22  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:22  15 Декабря 2017
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    Улюкаев рассказал о своих планах на жизнь после суда

    Москва, 15 декабря. Обвиняемый во взяточничестве экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что после суда планирует жить «долгой и счастливой жизнью».

    Сегодня в Замоскворецком суде состоится оглашение приговора бывшему главе МЭР. Напомним, обвинение потребовало для Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве огромной взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, 10 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.

    В суд Улюкаев пришел без вещей, но на вопрос журналистов, означает ли это, что он не ждет реального тюремного срока, обвиняемый ответил поговоркой: «От тюрьмы не зарекайся».

    Ранее сообщалось, что Улюкаев получил букет белых роз в зале суда от неизвестной поклонницы, а до начала заседания уже успела произойти драка.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #суд #улюкаев
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