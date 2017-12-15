Глава ЦИК ждет от выборов-2018 «положительных сюрпризов»

Москва, 15 декабря. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что надеется на то, что выборы президента РФ преподнесут «положительные сюрпризы», окажутся конкурентными и интересными.

«Надеюсь, что выборы будут интересными, с сюрпризами — надеюсь, положительными», — цитирует РИА Новости Памфилову.

Она добавила, что не верит в «пессимистические прогнозы» и надеется, что выборы первого лица Российской Федерации пройдут в конкурентной борьбе.

Напомним, ранее стало известно, что Совфед определил дату проведения выборов — всеобщее голосование жителей России состоится 18 марта будущего года. Избирательная кампания стартует за месяц до этой даты — уже в ближайший понедельник.