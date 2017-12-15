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Глава ЦИК ждет от выборов-2018 «положительных сюрпризов»
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    Глава ЦИК ждет от выборов-2018 «положительных сюрпризов»

    11:25  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:25  15 Декабря 2017
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    Глава ЦИК ждет от выборов-2018 «положительных сюрпризов»

    Москва, 15 декабря. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что надеется на то, что выборы президента РФ преподнесут «положительные сюрпризы», окажутся конкурентными и интересными.

    «Надеюсь, что выборы будут интересными, с сюрпризами — надеюсь, положительными», —  цитирует РИА Новости Памфилову.

    Она добавила, что не верит в «пессимистические прогнозы» и надеется, что выборы первого лица Российской Федерации пройдут в конкурентной борьбе.

    Напомним, ранее стало известно, что Совфед определил дату проведения выборов — всеобщее голосование жителей России состоится 18 марта будущего года. Избирательная кампания стартует за месяц до этой даты — уже в ближайший понедельник. 

    Автор: Федор Веснин
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    #цик #памфилова #выборы-2018
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