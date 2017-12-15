«Президент может быть спокоен»: офицеры запустили флешмоб после анекдота Путина

Москва, 15 декабря. В Интернете запущен флешмоб, поводом для которого послужил анекдот, рассказанный президентом России Владимиром Путиным во время ежегодной большой пресс-конференции.

Во время общения с журналистами накануне, 14 декабря, Путин рассказал анекдот о мальчике, который поменял отцовский кортик на часы. Мораль истории гласила о том, что, когда к мальчику придут грабители, ему останется только назвать им время.

Однако российские офицеры успокоили главнокомандующего: их оружие на месте. В России был запущен флешмоб, который стартовал с поста в микроблоге «Нефритовый» в Twitter.

Прослушал путинский анекдот об офицерском кортике и часах.



Президент может быть спокоен. Офицеры России поддерживают заботу Верховного главнокомандующего об обороноспособности Отечества, а наши кортики всегда при нас и никто их на часы не обменяет. pic.twitter.com/umjxZ9Qq4x — Нефритовый???????? (@zapvv) December 14, 2017

«Прослушал путинский анекдот об офицерском кортике и часах, — прокомментировал автор поста с фотографией оружия. — Президент может быть спокоен. Офицеры России поддерживают заботу Верховного главнокомандующего об обороноспособности Отечества, а наши кортики всегда при нас и никто их на часы не обменяет».

Батин кортик. 35 лет хранится как память. pic.twitter.com/Df0klpsdnf — Адик Ватный (@adik_vatnyi) December 14, 2017

Присоединяюсь 64 года кортику pic.twitter.com/wq3RbT1YLV — Людка (@RussMilana) December 14, 2017