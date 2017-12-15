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«Президент может быть спокоен»: офицеры запустили флешмоб после анекдота Путина
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    «Президент может быть спокоен»: офицеры запустили флешмоб после анекдота Путина

    11:30  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:31  15 Декабря 2017
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    «Президент может быть спокоен»: офицеры запустили флешмоб после анекдота Путина

    Москва, 15 декабря. В Интернете запущен флешмоб, поводом для которого послужил анекдот, рассказанный президентом России Владимиром Путиным во время ежегодной большой пресс-конференции.

    Во время общения с журналистами накануне, 14 декабря, Путин рассказал анекдот о мальчике, который поменял отцовский кортик на часы. Мораль истории гласила о том, что, когда к мальчику придут грабители, ему останется только назвать им время.

    Однако российские офицеры успокоили главнокомандующего: их оружие на месте. В России был запущен флешмоб, который стартовал с поста в микроблоге «Нефритовый» в Twitter.

    «Прослушал путинский анекдот об офицерском кортике и часах, — прокомментировал автор поста с фотографией оружия. — Президент может быть спокоен. Офицеры России поддерживают заботу Верховного главнокомандующего об обороноспособности Отечества, а наши кортики всегда при нас и никто их на часы не обменяет».

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #флешмоб #соцсети #часы #анекдот #кортик
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