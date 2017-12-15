«Президент может быть спокоен»: офицеры запустили флешмоб после анекдота Путина
Москва, 15 декабря. В Интернете запущен флешмоб, поводом для которого послужил анекдот, рассказанный президентом России Владимиром Путиным во время ежегодной большой пресс-конференции.
Во время общения с журналистами накануне, 14 декабря, Путин рассказал анекдот о мальчике, который поменял отцовский кортик на часы. Мораль истории гласила о том, что, когда к мальчику придут грабители, ему останется только назвать им время.
Однако российские офицеры успокоили главнокомандующего: их оружие на месте. В России был запущен флешмоб, который стартовал с поста в микроблоге «Нефритовый» в Twitter.
Прослушал путинский анекдот об офицерском кортике и часах.— Нефритовый???????? (@zapvv) December 14, 2017
Президент может быть спокоен. Офицеры России поддерживают заботу Верховного главнокомандующего об обороноспособности Отечества, а наши кортики всегда при нас и никто их на часы не обменяет. pic.twitter.com/umjxZ9Qq4x
«Прослушал путинский анекдот об офицерском кортике и часах, — прокомментировал автор поста с фотографией оружия. — Президент может быть спокоен. Офицеры России поддерживают заботу Верховного главнокомандующего об обороноспособности Отечества, а наши кортики всегда при нас и никто их на часы не обменяет».
Батин кортик. 35 лет хранится как память. pic.twitter.com/Df0klpsdnf— Адик Ватный (@adik_vatnyi) December 14, 2017
Присоединяюсь 64 года кортику pic.twitter.com/wq3RbT1YLV— Людка (@RussMilana) December 14, 2017
Пожалуй, и я присоединюсь) Естественно, не мой- мужа. Но, пусть попробует сказать, что у нас, после 16 лет совместной жизни, погоны и кортик- не общие)))) pic.twitter.com/fmyUulv8su— Оля Оленька (@huhleikina81) December 14, 2017