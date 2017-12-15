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Улюкаев получил букет белых роз в зале суда от неизвестной поклонницы
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    Улюкаев получил букет белых роз в зале суда от неизвестной поклонницы

    11:11  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:11  15 Декабря 2017
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    Улюкаев получил букет белых роз в зале суда от неизвестной поклонницы

    Москва, 15 декабря. Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев получил от неизвестной журналистам поклонницы букет белых роз в зале суда, где в ближайшее время ему будет оглашен приговор.

    Как передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда, получив цветы, экс-министр пошутил: «Главное, чтобы жена не узнала».

    Ранее сообщалось, что до начала заседания в зале суда произошла драка.

    Напомним, обвинение потребовало для Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве огромной взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, 10 лет лишения свободы и штрафа в 500 млн рублей.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #суд #улюкаев
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