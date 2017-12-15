Улюкаев получил букет белых роз в зале суда от неизвестной поклонницы

Москва, 15 декабря. Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев получил от неизвестной журналистам поклонницы букет белых роз в зале суда, где в ближайшее время ему будет оглашен приговор.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда, получив цветы, экс-министр пошутил: «Главное, чтобы жена не узнала».

Ранее сообщалось, что до начала заседания в зале суда произошла драка.

Напомним, обвинение потребовало для Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве огромной взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, 10 лет лишения свободы и штрафа в 500 млн рублей.