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Совет ГД назначит дату рассмотрения соглашения по военной базе РФ в Тартусе 19 декабря
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    Совет ГД назначит дату рассмотрения соглашения по военной базе РФ в Тартусе 19 декабря

    11:13  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:13  15 Декабря 2017
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    Совет ГД назначит дату рассмотрения соглашения по военной базе РФ в Тартусе 19 декабря

    Москва, 15 декабря. Совет Госдумы назначит дату рассмотрения соглашения о расширении базы ВМФ РФ в сирийском городе Тартус 19 декабря. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    По его словам, дата рассмотрения соглашения нижней палатой российского парламента станет известна во вторник, пишет РИА Новости.

    Напомним, проект о ратификации соглашения с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения флота РФ в районе порта Тартус был внесен в Госдуму РФ в минувшую среду президентом РФ Владимиром Путиным.

    Соглашение между Россией и Сирией было подписано 18 января 2017 года. Оно действует 49 лет и носит оборонительный характер.

    Напомним, 11 декабря Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии, отметив, что военнослужащие РФ блестяще справились с поставленными перед ними задачами. Накануне в Хабаровский край из САР вернулись бомбардировщики Су-34.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #тартус #госдума рф
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