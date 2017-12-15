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Польша отреагировала на слова Путина об авикатастрофе самолета президента Качиньского
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    Польша отреагировала на слова Путина об авикатастрофе самолета президента Качиньского

    10:58  15 Декабря 2017  /обновлено: 10:58  15 Декабря 2017
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    Польша отреагировала на слова Путина об авикатастрофе самолета президента Качиньского

    Москва, 15 декабря. Заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий прокомментировал слова российского президента Владимира Путина по поводу расследования крушения самолета, на борту которого находился глава Польши Лех Качиньский.

    Напомним, в ходе большой пресс-конференции, Путин, отвечая на вопрос польского журналиста о расследовании авиакатастрофы, в рамках которого недавно была выдвинута новая версия о крушении в результате взрыва на борту, заявил, что Польша просто в очередной раз пытается безосновательно обвинить РФ.

    В Польше оперативно отреагировали на слова президента РФ. Заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Россия якобы специально не отдает обломки разбившегося самолета и скрывает ключевых свидетелей, чтобы помешать установить причину авикатастрофы.

    Напомним, что Россия провела расследование причин крушения президентского самолета и опубликовала его результаты, с которыми Польша согласилась. Однако в 2014 году, после того как Запад развернул обширную антироссийскую кампанию, Варшава возобновила расследование.
     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #польша #расследование #авиакатастрофа #качиньский
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