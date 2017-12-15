Сирия сегодня: F-22 «создавал помехи» Су-25, Минобороны РФ ответило Пентагону

Сирия, 15 декабря. Министерство обороны Российской Федерации ответило Пентагону по поводу того, что Соединенные Штаты не видят сокращения присутствия российских войск в Сирийской Арабской Республике (САР). Российские военные заявили, что американский истребитель F-22 «создавал помехи» штурмовикам Су-25. В США хотят сотрудничать с Москвой по САР. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ответ Пентагону

Представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков ответил сотруднику Пентагона о том, что США не видят сокращения присутствия российских военных в республике. По словам Конашенкова, подобные заявления «выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой». Представитель Минобороны напомнил, что в последние дни множество российских военных (саперы, летчики, военные медики и так далее) вернулись домой.

Более того, Конашенков подверг критике Пентагон за решение оставить свои войска и международной антитеррористической коалиции в САР до полного разгрома террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Он отметил, что такое решение ставит под сомнение слова американского президента Дональда Трампа о том, что США победили ИГИЛ1 в Сирии и Ираке.

«Получается, либо Пентагон сознательно обманывает международную и американскую общественность, включая своего главнокомандующего, либо больше никаких оснований и даже формальных предлогов для присутствия американских войск в Сирии не существует», — подытоживает Конашенков.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин, лично посетив «Хмеймим», дал распоряжение о выводе войск из САР еще 11 декабря.

Инцидент в небе

Кроме того, российское военное ведомство опровергло сообщения зарубежных средств массовой информации о перехвате американскими истребителями F-22 российских штурмовиков Су-25 в сирийском небом.

«Со стороны восточного берега реки к ним (российским самолетам, — Прим. ФАН) приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Сам же инцидент произошел 13 декабря, заявили в Минобороны. Кроме того, в военном ведомстве РФ добавили, что после опасных маневров российских Су-35С подошел к F-22, в результате чего американский военный самолет быстро покинул район.

Как ранее сообщала «Газета.ru», ссылаясь на Reuters, американские истребители F-22 выпустили предупреждающие вспышки после того, как два российских самолета Су-25 вошли в согласованную бесполетную зону к востоку от реки Евфрат в САР.

Желание сотрудничать

Соединенные Штаты должны сотрудничать с Российской Федерацией по Сирии, установленные на юго-западе САР зоны деэскалации создали «позитивную модель» для дальнейшей совместной работы. С таким заявлением выступил бывший помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Стюарт Джонс.

«В Сирии мы должны сотрудничать с русскими. Я думаю, что зоны по деэскалации, установленные на юго-западе Сирии, имеют эффект. Я думаю, что это создало позитивную модель для будущего сотрудничества. Я также считаю, что это также удерживает Россию от определенных действий», — уверен Джонс, выступая на слушаниях в сенате США.

1 Организация запрещена на территории РФ.